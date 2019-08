Hinzu kämen die neuen Entwicklungen am chinesischen Devisenmarkt. Der Yuan (onshore und offshore) habe gegenüber dem USD deutlich abgewertet und die psychologisch wichtige 7er-Marke durchbrochen. Devisenhändler würden den Einbruch als Zeichen interpretieren, dass Peking bereit sei, die eigene Währung im Handelskonflikt mit Washington zu nutzen. Trump habe den Chinesen in der Vergangenheit immer wieder vorgeworfen, diese zu manipulieren, um sich bei den Exporten einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Andererseits "versucht die People's Bank of China den Einbruch des Yuan aufzuhalten", habe Masashi Hashimoto, Senior Währungsanalyst bei der MUFG Bank gesagt, sodass dieser eher auf eine Panikreaktion zurückgeführt werden könnte.



Der marktbreite S&P 500 habe am Freitag weiter an Boden verloren und die Futures würden zum neuen Wochenbeginn auf eine deutlich tiefere Eröffnung hindeuten. Auch die asiatischen Märkte hätten heute ihre Abwärtsbewegung vertieft, wobei der chinesische Hang Sang (-2,74%) und der südkoreanische KOSPI (-2,56%) die größten Underperformer gewesen seien. Der US-Aktienindex versuche den Kurs nahe der 2.900-Punkte-Marke zu stabilisieren, die durch die Aufwärtstrendlinie ausgehend von den Tiefs von Ende 2018 und Anfang Juni 2019 gestärkt werde. Die heutige Sitzung könnte darüber entscheiden, ob die Anleger sich weiter aus risikoreichen Anlagen zurückziehen würden und möglicherweise die genannte Linie durchbrochen werde, um den jüngsten Trend fortzusetzen. Die nächste wichtige Unterstützung könnte an der 200-Tage-Linie um die 2.845 Punkte gefunden werden.



Der DE30 habe sich im Jahr 2019 deutlich schlechter als die Wall Street entwickelt und bereits letzten Donnerstag seine wichtige Trendlinie sowie am Freitag die von vielen als Orientierung genutzte 200-Tage-Linie (EMA) unterschritten. Aufgrund des beunruhigenden Wochenschlusskurses sollte der heutige Abwärtsdruck auch aus technischer Sicht nicht unbedingt überraschen, da vor allem am Wochenende nichts offenbart worden sei, was die Risikobereitschaft hätte verbessern könnten. Der deutsche Leitindex werde kurz nach der heutigen europäischen Eröffnung 160 Punkte tiefer auf einem Kursniveau von 11.730 Punkten gehandelt. (05.08.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - US-Präsident Donald Trump ließ letzte Woche mit seiner überraschenden Zollankündigung den fortlaufenden Handelsstreit zwischen den USA und China erneut eskalieren und verschlechterte damit deutlich die allgemeine Risikobereitschaft, so die Experten von XTB.Diese Nachricht sei gekommen, nachdem die FED wie erwartet die Zinsen gesenkt und die Erwartungen an eine weitere geldpolitische Lockerung gedämpft habe. China solle sich nicht an das Versprechen gehalten haben, mehr landwirtschaftliche Produkte aus den USA zu kaufen. Interessant sei jedoch, dass Trump laut einem Bericht des Wall Street Journals den Rat seiner Berater ignoriert haben solle. Dies habe einen weiteren Ausverkauf an den weltweiten Aktienmärkten sowie eine Flucht in "sichere Häfen" wie den Japanischen Yen, Anleihen und Gold ausgelöst.