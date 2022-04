Genf (www.aktiencheck.de) - Es gibt vorsichtige Anzeichen dafür, dass die Welt die Corona-Pandemie in den Griff bekommt, so Pascal Menges, Head of Equity Investment Process and Research bei Lombard Odier Investment Managers (LOIM).



Die dadurch wieder gewonnene Freiheit und die Rückkehr zur Normalität würden einen zyklischen Aufschwung im Reise- und Hotelgewerbe wie auch von Restaurants, Theatern und anderen Unterhaltungseinrichtungen nach sich ziehen. In Anbetracht unterschiedlicher Entscheidungen hinsichtlich der Lockerung von Beschränkungen in den einzelnen Ländern werde die Rückkehr zur Normalität in einigen Ländern langsamer, in anderen schneller stattfinden.



Insbesondere Anbieter mit kontaktintensiven Sport- und Spa-Angeboten, die für den Tourismus- und Reisesektor von zentraler Bedeutung seien, seien von der Pandemie unverhältnismäßig stark betroffen gewesen und hätten hohe Einbußen hinnehmen müssen. Für Wertaktien dieser Sektoren würden positive Korrekturen erwartet, sobald der Alltag zurückkehre und sich die Verbraucher vom reinen Produkteinkauf ab- und den Dienstleistungen und Erlebnissen zuwenden würden. Insbesondere Premium- und Luxushotels würden wieder bessere Ergebnisse erzielen und der allgemein starken Dynamik des Luxusmarktes folgen. Neu aufkommende Corona-Varianten würden jedoch ein Risikofaktor bleiben, der das Verbrauchervertrauen beeinträchtigen oder sogar erneute Einschränkungen auslösen könnte. (07.04.2022/ac/a/m)





