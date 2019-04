In Spanien hätten am Sonntag zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren Neuwahlen stattgefunden. Die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) dürfte laut den ersten Prognosewerten bei der Volksabstimmung mit einem Ergebnis von 29% als Sieger hervorgehen. Ministerpräsident Pedro Sánchez dürfte daher höchstwahrscheinlich im Amt bleiben, eine absolute Mehrheit habe allerdings nicht erreicht werden können, sodass der Weg dorthin unklar bleibe. Eine Koalition sei also erforderlich und angesichts der gestrigen Wahlen könnte die PSOE Spielraum für verschiedene Szenarien haben: Grundsätzlich werde ein Zusammenschluss mit der liberalen Ciudadanos als marktfreundlich und mit der katalanischen Pro-Unabhängigkeitsparteien als weniger marktfreundlich angesehen. Enthüllungen bei den Verhandlungsgesprächen könnten bald mehr Details liefern.



Der EUR habe zu Beginn der neuen Handelswoche gegenüber dem USD profitiert und sich etwas von dem kürzlich ausgebildeten 22-Monatstief erholen können. Das Paar notiere im heutigen frühen Handel bei 1,1160 und stehe aus charttechnischer Perspektive unter Druck.



Beim GBP/USD sei eine ähnliche Erholungstendenz zu erkennen, wobei eine Zurückeroberung der vor zwei Wochen unterschrittenen 1,30er-Marke sowie eine Annäherung an die Jahreshochs für die britische Währung entscheidend sein werde. Für eine weitere und vor allem nachhaltige Aufwertung wäre ein Durchbruch beim aktuellen politischen Chaos in Großbritannien notwendig, um einen ungeregelten Brexit zu vermeiden. Andererseits könnte ein schwächerer USD dem Paar etwas Auftrieb verleihen, sodass die anstehenden US-Daten unter besondere Beobachtung stehen sollten.



Die Futures des DE30 hätten Freitagnacht zu Beginn der asiatischen Sitzung tiefer eröffnet und die Bullen seien bis zum Ende des Handelstages bemüht gewesen, die Verluste wieder auszugleichen. Dies sei letztendlich auch geglückt, wobei die Intraday-Bewegungen recht wild und abrupt gewesen seien, sodass das Umfeld nicht sonderlich attraktiv gewesen sei, aber dennoch etwas Handlungsspielraum geboten habe. Interessant sei, dass die Käuferseite die Niveaus nahe der Jahreshöchststände weiter halten könne und heute Morgen tendiere der Markt leicht aufwärts und werde eine Stunden nach der europäischen Eröffnung bei 12.353 Punkten gehandelt. (29.04.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der am Freitag veröffentlichte BIP-Bericht aus den USA verhalf dem marktbreiten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) zu einem neuen Allzeithoch auf 2.942 Punkte, so die Experten von XTB.Die US-Wirtschaft sei im ersten Quartal 2019 mit 3,2% deutlich stärker als die vom Konsens erwarteten 2,3% gewachsen. Auf den ersten Blick scheine dies ein gutes Ergebnis zu sein, insbesondere da sich die Märkte 2019 zunehmend um eine mögliche Rezession Sorgen gemacht hätten. Der Blick auf die einzelnen Komponenten des Berichts zeichne jedoch ein weniger optimistisches Zukunftsbild und könnte mit einer Verlangsamung der US-Konjunktur einhergehen. Bei Konsum und Investitionen seien deutlich schwächere Wachstumsraten zu beobachten, während die Lagerbestände um 32 auf 128 Mrd. USD (annualisiert) angestiegen seien und ganze 70 Basispunkte zum BIP-Wachstum beigetragen hätten, welche ihren Ursprung überwiegend in einem kleineren Handelsbilanzdefizit haben dürften.