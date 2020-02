Nichtsdestotrotz, der Coronavirus-Ausbruch sei ein unerwarteter Marktschock, der noch eine Weile ein Problem bleiben dürfte.



Pandemien würden Marktreaktionen auslösen, mit einer Tendenz zu einem Ausverkauf und einer schnellen Erholung, die den anfänglichen Rückgang fast immer ausgleiche. Die Experten würden diese heftigen V-förmigen Erholungen auf die großzügige Geld- und Finanzpolitik zurückführen, die typischerweise auf ähnliche Ereignisse gefolgt sei. Dies gelte sowohl auf globaler Ebene als auch auf lokaler Ebene, wo sich die Episode am unmittelbarsten auswirke.



Marktauswirkungen würden wahrscheinlich regional bleiben. Auf regionaler Ebene würden sich die Experten auf Märkte konzentrieren, die sowohl politisch flexibel als auch besser von der nCov-Epidemie isoliert seien. Zwei solche Märkte seien die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich; beides seien relativ geschlossene Volkswirtschaften, in denen der Handel einen geringeren Anteil zum BIP-Wachstum beitrage. Darüber könnten diese Länder immer noch die Zinssätze senken, wenn die politischen Entscheidungsträger auf eine Wachstumsverlangsamung reagieren müssten.



Auf der anderen Seite seien die Eurozone und Japan stärker auf den Handel als Wachstumsfaktor angewiesen, und die politischen Entscheidungsträger in diesen Regionen seien ebenfalls stärker gefordert und hätten weniger Spielraum, einer Wachstumsverlangsamung entgegenzuwirken. (03.02.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wir Menschen haben Angst vor dem Exotischen, andererseits sehen wir manchen Gefahren, die vor der Haustür lauern, recht gleichmütig entgegen, so Ed Perks und Gene Podkaminer von Franklin Templeton Multi-Asset Solutions.Man könne von "einfach nur eine Grippe haben" sprechen, obwohl die Grippe jedes Jahr durchschnittlich 36.000 Menschen allein in den Vereinigten Staaten töte. Im Großen und Ganzen seien die Todesfälle durch Epidemien rückläufig, auch wenn in der Berichterstattung dieser wichtige Kontext oft ausgelassen werde.