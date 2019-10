Die Zentralbank der Tschechischen Republik habe die Zinssätze auf ihrer September-Sitzung unverändert gehalten, habe eine eher falkenhafte Haltung eingenommen und auf einen anhaltenden Inflationsdruck hingewiesen. Die Aktivitätsdaten würden darauf hindeuten, dass sich der Abwärtstrend bei der Produktion im Verarbeitenden Gewerbe fortsetze - was angesichts der Schwäche der wichtigsten Handelspartner des Landes wie Deutschland nicht überraschend sei. Moody's habe das langfristige Kreditrating des Landes um eine Stufe auf AAA mit stabilem Ausblick angehoben.



Rumänien - Starkes Wirtschaftswachstum



Die Rumänische Zentralbank habe den Leitzins unverändert bei 2,5% gehalten und ihre Zusage zur strikten Liquiditätskontrolle bekräftigt, da die Inflation weiterhin über dem Ziel liege. Das Wirtschaftswachstum sei auch in der ersten Jahreshälfte stark geblieben, sei aber moderat und spiegle die Entwicklung der wichtigsten Handelspartner wider. Die Regierung habe eine leichte Haushaltsanpassung geschätzt und sehe das Defizit 2019 bei 2,75% des BIP, aber die Risiken seien eindeutig auf ein größeres Defizit ausgerichtet, das auf den Daten der Einnahmen und Ausgaben des laufenden Jahres basiere.



Serbien - steigende Inlandsnachfrage



Die Regierung und die Zentralbank Serbiens würden erwarten, dass sich das Wirtschaftswachstum in der zweiten Jahreshälfte beschleunige, getrieben von der Inlandsnachfrage. Die jüngsten Daten würden jedoch darauf hindeuten, dass es das Risiko einer Abwärtstendenz gebe, was auf ein BIP-Wachstum von 3% in diesem Jahr hindeute. Fitch habe das serbische Staats-Rating von BB auf BB+ korrigiert und den Ausblick stabil gehalten. Die Ratingaufwertung spiegle die anhaltende Haushaltsdisziplin, die Wahrung der Preisstabilität, die Verringerung der Staatsverschuldung, die kontinuierliche Verbesserung der Kreditgrundlagen des Bankensektors und die Verbesserung des Unternehmensumfelds wider.



Ukraine - Marktfreundlicher Premierminister gebe Auftrieb



Die Wahl eines marktfreundlichen Premierministers Ende August sei einer der Faktoren, die das Interesse ausländischer Investoren an den ukrainischen Lokalwährungsanleihen erklären würden, was sich in der starken Akzeptanz einer großen Staatsanleiheauktion zeige. Die angemessenen Inflationsaussichten des Landes und die Anti-Korruptionsmaßnahmen des neuen Präsidenten würden eine positive Bilanz ergeben. Allerdings habe der IWF um mehr Klarheit bzgl. des Haushalts 2020 gebeten und beobachte aufmerksam einen Rechtsstreit um eine kürzlich verstaatlichte Bank, die im Mittelpunkt einer Korruptionsstreitigkeit stehe. S&P habe die Bonität des Landes verbessert und Fitch habe seinen Ausblick auf positiv geändert. (17.10.2019/ac/a/m)







