Der Drang nach Umweltschutz sei offensichtlich, und er sei einer der Faktoren, der die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen antreibe. Es gebe allerdings viele verschiedene Blickwinkel. Auf der einen Seite würden sich die Gesellschaften der Umweltverschmutzung und der globalen Erwärmung stärker bewusst, und in vielen Kreisen sei es eine Mode, grün zu sein. Auf der anderen Seite hätten diejenigen, die nicht überzeugt seien, kaum eine Wahl, da einige Städte den Umweltverschmutzern strenge Grenzen setzen würden und die Autohersteller in der EU CO2-Gebühren zahlen müssten.



Aber wie groß werde dieser Markt sein? Ein Deloitte-Bericht schätze ihn für das Jahr 2025 auf 12 Mio. Fahrzeuge. Das sei das optimistische Ende der Prognosen. Am anderen Ende stehe der Bloomberg-Konsens mit einer Anzahl von knapp über 8 Mio. IHS Markit sehe den Anteil der Elektroautos bei 10,2%. Wenn man davon ausgehe, dass die weltweiten Autoverkäufe bis 2025 jährlich um 2% wachsen würden, würde dies zu einem Absatz von 9,35 Mo. führen. Tesla habe, gemessen an den Einheiten, einen Anteil von etwa 16% am weltweiten Markt. Wenn dieser Anteil unverändert bliebe, könnte das Unternehmen 2025 etwa 1,5 Mio. Autos verkaufen, also das Vierfache der Zahl im Jahr 2019. Das würde bedeuten, dass Tesla seinen Marktanteil bis 2025 verdoppeln müsste.



Einer der Gründe für den immer noch relativ geringen Verkauf von Tesla-Autos seien die Produktionsbeschränkungen. Genau aus diesem Grund habe Tesla seine Fabrik in China eröffnet und plane eine weitere in Deutschland. Damit solle es auch widerstandsfähiger gegen Handelsspannungen werden. Doch selbst nach der Eröffnung der neuen Fabriken könnte das Unternehmen im Jahr 2025 nicht in der Lage sein, mehr als 1,3 bis 1,5 Mio. Autos zu produzieren, und mit der Höhe der Schulden in den Büchern könnte eine schnellere Expansion unmöglich sein. Aus der Perspektive der Kapazität werde also selbst die Aufrechterhaltung des Marktanteils eine Herausforderung darstellen.



Die traditionellen Autohersteller seien vielleicht zu spät in den Sektor für Elektroautos eingestiegen, aber sie würden versuchen, ihren Rückstand aufzuholen. Der VW-Konzern plane, bis 2025 1,5 Millionen Elektrofahrzeuge zu verkaufen, GM bis 2026 eine Million, BMW 700 Tsd. und Hyundai sowie Toyota jeweils mindestens 500 Tsd. Toyota plane allerdings sich auf die Hybrid-Fahrzeuge zu konzentrieren. Das unterstreiche zweierlei: Die Autohersteller würden um Marktanteile kämpfen, aber auch alternative Technologien könnten an Bedeutung gewinnen. Im Moment sehe es so aus, als seien Wasserstoff- oder Brennstoffzellenautos eher ein Märchen, und das elektrisch angetriebene Autos der Weg seien, wobei sich die Technologien schnell entwickeln würden.



Während man bis ins Jahr 2025 blicken müsse, um die Marktbewertung zu diskutieren, werde die kurzfristige Reaktion der Kurse vom Quartalsbericht abhängen, der diesen Mittwoch nach dem Ende der US-Sitzung veröffentlicht werde. Nachdem im dritten Quartal 2019 ein unerwarteter Gewinn von 143 Mio. US-Dollar (oder 0,8 US-Dollar pro Aktie) gemeldet worden sei, sehe der Markt einen leichten Rückgang auf 125,6 Mio. US-Dollar (oder 0,71 US-Dollar pro Aktie) bei einem Umsatz von 7,05 Mrd. USD (-7,6% im Jahresvergleich) vor. Wie bereits bekannt, seien die Autoauslieferungen im vierten Quartal rekordverdächtig hoch gewesen, sodass der Konsens bei den Einnahmen etwas vorsichtig aussehe.



Der Konsens für den Gewinn je Aktie sei jedoch aus mindestens zwei Gründen eine große Schätzung. Erstens sei der Gewinn im dritten Quartal zum großen Teil das Ergebnis eines verbesserten KUV gewesen, das Tesla auf eine höhere Effizienz zurückgeführt habe. Sei das während des gesamten letzten Quartals beibehalten worden? Oder werde es das Verhältnis wie in Q4 2018 steigen? Noch größere Überraschungen könnten von einem potentiellen nicht-operativen Verlust kommen. Im dritten Quartal habe Tesla hier einen wechselkursbezogenen Gewinn von 92 Mio. USD verzeichnet, der mit CNY-Verbindlichkeiten zusammenhängen könnte. Da die chinesische Währung im letzten Quartal stärker geworden sei, könnte dies ein Risikofaktor sein.



Die Debatte um die Tesla-Bewertung könnte noch lange anhalten. Betrachte man nur die Autoproduktion und die Verkaufsaussichten, so sei es schwer zu erkennen, dass sich das Unternehmen bis zum Jahr 2025 in die Nähe der Branchenbewertungen bewegen werde. Bei Tesla gehe es jedoch um die Zukunft, und bei so vielen unsicheren Variablen könnte es Anleger anziehen, zumindest solange sie von den Vorteilen des Unternehmens überzeugt seien. (28.01.2020/ac/a/m)







