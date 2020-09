"Wir sehen Growth weiterhin vor Value", so Gerlinger. Growth profitiere vom niedrigen Zinsniveau, zyklische Werte würden zwar auch von einer wirtschaftlichen Erholung profitieren, doch seien die Gewinnschätzungen gerade in diesem Segment noch zu hoch. Pharma, vor allem Medikamentenhersteller, seien weniger attraktiv. Unabhängig vom Ausgang der US-Wahl werde der Druck auf die Medikamentenpreise zunehmen. Besser sollten Biotech-Aktien laufen. "Bei diesen Unternehmen findet der Großteil der Innovationen statt und es kommt regelmäßig zu Übernahmen mit attraktiven Prämien durch die großen Pharma- und Biotechplayer", sage Gerlinger.



Rund um die Präsidentschaftswahlen am 3. November 2020 könnte es dabei zu einer erhöhten Volatilität kommen. Langfristig werde der Wahlausgang für die Entwicklung an den US-Märkten jedoch ohne Auswirkungen bleiben. Beide Kandidaten stünden für hohe Neuausgaben, Protektionismus gegenüber China, wenn auch Biden in einer anderen "Tonlage", und beide möchten die US-Wirtschaft kräftig ankurbeln. Die von der US-Regierung und US-Notenbank beschlossenen fiskal- und geldpolitischen Maßnahmen würden der US-Wirtschaft in den kommenden Monaten einen deutlichen Rückhalt geben.



"Den Anteil Europas erhöhen wir, allerdings nutzen wir dazu die Gewichtung aus dem Sektor REITs, die wir auf null fahren", so Gerlinger. Auch Europa leide immer noch stark unter der Covid-19-Pandemie, regional aber sehr differenziert. Volkwirtschaften wie die deutsche seien auf einem erfreulichen wirtschaftlichen Erholungskurs. Ein Erreichen des Vorkrisenniveaus sei aber noch nicht in Sicht. Die politische Einigkeit innerhalb der europäischen Union in den beschlossenen fiskalpolitischen Maßnahmen sei insgesamt aber positiv zu werten.



Die Industrie und damit auch die Aktienindices in Europa seien zyklischer ausgerichtet. Es habe in den vergangenen Wochen immer wieder kleine Zwischenrallys zyklischer Werte gegeben. "Wir erwarten hier keine grundlegende Wende, weg von Growth, hin zu Value, dennoch können die zyklischen Branchen von der angelaufenen wirtschaftlichen Erholung profitieren", so Gerlinger. "Aus diesem Grunde engagieren wir uns im Segment der Small Caps in Deutschland. Nichtsdestotrotz halten wir insgesamt, trotz der günstigeren Bewertung, an unserer Europa-Untergewichtung fest. Gerade den Bankensektor halten wir nach wie vor für unattraktiv. Die höheren Rückstellungen in den Bankbilanzen lassen nichts Gutes erahnen", sage Gerlinger. Viele bisher auch schon schwache Unternehmen würden früher oder später in die Insolvenz gehen. "Wie in den USA favorisieren wir aber auch in Europa das Growth-Segment."



Der japanische Aktienmarkt bleibe unattraktiv. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie seien in Japan nicht zu übersehen. Dazu kämen noch die bestehenden, hausgemachten Probleme. Die Emerging Markets dagegen hätten sich in den vergangenen Wochen vergleichsweise gut geschlagen. "Unser Engagement in Asien hat sich sehr gut entwickelt. Es scheinen viele negative Faktoren eingepreist zu sein", so Gerlinger. In Südamerika habe Covid-19 voll eingeschlagen und wüte unvermindert weiter. Die wirtschaftlichen Folgen würden dort negativer sein als in Asien. Insgesamt seien die Emerging Markets attraktiv bewertet und würden von der Abschwächung des US-Dollars profitieren. "Wir erachten die Emerging Markets aktuell als neutral, sehen in Asien bessere Chancen als in Südamerika", so Gerlinger.







Die Weltwirtschaft ist auf Erholungskurs, allerdings sehr unterschiedlich nach Regionen und Sektoren, so die Experten von Moventum.

China liege bei der Erholung vorne, Europa folge, die USA lägen zurück und in manchen Emerging Markets sei gerade noch die erste große Pandemie-Welle gerollt. "Wir gehen trotzdem davon aus, dass die USA mit ihrer sehr flexiblen Wirtschaft am besten aus der Pandemie kommen", sage Carsten Gerlinger, Vice President von Moventum AM. "Da wir auf Sicht der nächsten zwölf Monate einen etwas schwächeren Dollar erwarten, sichern wir unsere Übergewichtung im Dollarraum aber voll ab."

Die US-Wirtschaft sei deutlich flexibler und zeichne sich durch hohe Innovationskraft und eine unbestrittene Technologieführerschaft aus. "Die Outperformance des US-Aktienmarktes in den vergangenen Jahren kam nicht ohne Grund zustande", so Gerlinger. "Wir erachten den US-Aktienmarkt trotz höherer Bewertung mittel- und längerfristig daher unverändert attraktiver als den Rest der Welt." Infolgedessen bleibe die Übergewichtung des US-Marktes in den Moventum-Portfolios erhalten. Zuletzt sei der US-Aktienmarkt nur von wenigen Technologie-Unternehmen getragen gewesen. Ohne diese Unternehmen läge der S&P 500-Index (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) Mitte ein ganzes Stück tiefer.