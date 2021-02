Die Bildung einer neuen Koalition sei selbst für jemanden wie Mario Draghi eine große Herausforderung. Die Lega und ihre rechten Verbündeten hätten kein Interesse daran, ihn zu unterstützen. Matteo Salvini habe bekannt gegeben, dass er eine Wahl vorziehe. Werde die 5-Sterne-Bewegung einer Zusammenarbeit zustimmen? Da sie seit Bildung der von Guiseppe Conte geführten Koalition im Juni 2018 stark an Popularität eingebüßt hätten, wäre es durchaus denkbar. Jedoch werde solch eine Koalition nicht sehr stabil sein. Am Ende werde die Koalition auf die Unterstützung einer sehr unterschiedlichen Auswahl kleinerer Parteien angewiesen sein und bestenfalls eine kleine Mehrheit im Parlament besitzen. Schlussendlich werde sich die Koalition nicht von der Conte-Koalition unterscheiden. Es werde wieder schnell zu Streitereien kommen, wie Italien die 209 Milliarden Euro verwenden solle, die es in den nächsten Jahren von der Europäischen Union erhalten werde.



Italien müsse seinen "Sanierungs- und Belastbarkeitsplan" bis April in Brüssel vorlegen, um die erste Zahlung zu erhalten. Es werde einige Kriterien erfüllen müssen, um die Freigabe der nachfolgenden Tranchen zu sichern. Einige dieser Kriterien (die noch nicht vollständig bekannt gegeben worden seien) würden sich auf Strukturreformen bezüglich Steuern oder des Rentensystems beziehen, was in Italien sehr umstritten sei und zum Bruch der neu gebildeten Koalition führen könnte.



Die Aufgabe von Mario Draghi sei, gelinde gesagt, sehr schwierig. Er werde seinen Einfluss nutzen müssen, um die europäischen Partner davon zu überzeugen, die verschiedenen Bedingungen für künftige Auszahlungen zu lockern und im Inland auf einige mildere Reformen zu drängen. "Wir wissen nicht, ob Mario Draghi auf lange Sicht tatsächlich etwas bewirken kann, aber er könnte zu einem stabileren Italien im Jahr 2021 beitragen", so François Rimeu.





Es stelle sich jedoch die Frage, ob sich dadurch für Italien in Bezug auf die politische Stabilität und die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung etwas ändern werde.