Wiener Börse-Aktienkurs Marinomed Biotech-Aktie:

98,00 EUR +7,69% (17.07.2020, 15:23)



ISIN Marinomed Biotech-Aktie:

ATMARINOMED6



WKN Marinomed Biotech-Aktie:

A2N9MM



Ticker-Symbol Marinomed Biotech-Aktie:

MBG



Wien Ticker-Symbol Marinomed Biotech-Aktie:

MARI



Kurzprofil Marinomed Biotech AG:



Die Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6, WKN: A2N9MM, Ticker-Symbol: MBG, Wien Ticker-Symbol: MARI) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung innovativer Produkte im Bereich Atemwegs- und Augenerkrankungen, die auf patentgeschützten Technologieplattformen basieren. Marinomed erhielt bereits mehrfach renommierte Forschungspreise für ihre Tätigkeit.



Bislang entwickelte Marinomed zwei Plattformen: die Carragelose®-Plattform und die Technologieplattform Marinosolv®. Die Plattform Carragelose® wird bereits in sechs verschiedenen Produkten gegen virale Infektionen der Atemwege eingesetzt. Diese werden global über Partner vertrieben. Mit der Technologieplattform Marinosolv® ist es möglich, die Wirksamkeit schwer löslicher Wirkstoffe zu verbessern. Diese innovative Technologie verfügt über das Potenzial, einige Therapien im Bereich Allergie und Autoimmunerkrankungen nachhaltig zu verändern. Das Leitprodukt Budesolv befindet sich momentan in der pivotalen Phase-III-Zulassungsstudie. (17.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Marinomed Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6, WKN: A2N9MM, Ticker-Symbol: MBG, Wien Ticker-Symbol: MARI) unter die Lupe.Das Papier des österreichischen Biotech-Unternehmens lege am heutigen Freitag einen deutlichen Kurssprung hin. Grund seien starke präklinische Daten für Carragelose. Diese hätten Potenzial gezeigt, das Risiko an Covid-19 zu erkranken zu reduzieren oder auch die Krankheit zu behandeln. Daten aus Zellkulturtests würden bestätigen, dass Carragelose eine deutliche, dosisabhängige Reduktion der Infektion von Zellen durch das SARS-CoV-2 Virus bewirke, so Marinomed Biotech in einer Mitteilung. Diese Studienergebnisse seien deshalb interessant, weil es nunmehr möglich sei, auf Basis der klinischen Daten mit anderen Viren darauf zu schließen, dass SARS-CoV-2 ebenfalls durch Carragelose neutralisiert werden könne. Marinomed Biotech plane nun klinische Tests für eine Inhalationslösung auf Basis der gleichen Technologie, die dann auch in der Lunge wirken könne."Der Aktionär" bleibe optimistisch, was die weitere Kursentwicklung der Marinomed Biotech-Aktie angehe. Anleger sollten aber Geduld mitbringen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Frankfurt Börse-Aktienkurs Marinomed Biotech-Aktie:99,50 EUR +12,43% (17.07.2020, 14:52)