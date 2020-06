(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:



Die Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6, WKN: A2N9MM, Ticker-Symbol: MBG, Wien Ticker-Symbol: MARI) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung innovativer Produkte im Bereich Atemwegs- und Augenerkrankungen, die auf patentgeschützten Technologieplattformen basieren. Marinomed erhielt bereits mehrfach renommierte Forschungspreise für ihre Tätigkeit.



Bislang entwickelte Marinomed zwei Plattformen: die Carragelose®-Plattform und die Technologieplattform Marinosolv®. Die Plattform Carragelose® wird bereits in sechs verschiedenen Produkten gegen virale Infektionen der Atemwege eingesetzt. Diese werden global über Partner vertrieben. Mit der Technologieplattform Marinosolv® ist es möglich, die Wirksamkeit schwer löslicher Wirkstoffe zu verbessern. Diese innovative Technologie verfügt über das Potenzial, einige Therapien im Bereich Allergie und Autoimmunerkrankungen nachhaltig zu verändern. Das Leitprodukt Budesolv befindet sich momentan in der pivotalen Phase-III-Zulassungsstudie. (26.06.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Marinomed Biotech-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Christian Ehmann, Aktienanalyst von FMR Research, startet die Coverage für die Aktie der Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6, WKN: A2N9MM, Ticker-Symbol: MBG, Wien Ticker-Symbol: MARI) mit einer "kaufen"-Empfehlung und weist ein Kursziel von 125,00 Euro aus.Die Bewertung des Analysten basiere auf einem SOTP-rNPV-Modell, welches einen fairen Wert von 125,10 Euro ausgebe.Die Marinomed Biotech AG fokussiere sich auf die Entwicklung der Technologieplattformen Marinosolv und Carragelose. Die Marinosolv-Plattform verwende pflanzliche Saponine, die sich in Wasser zu globulären Strukturen, sog. Mizellen organisieren würden und dabei stark hydrophobe Stoffe in ihrem Inneren aufnehmen würden. Diese Technologie ermögliche es Marinomed schwer lösliche Wirkstoffe mittels Mizellen stabil in Lösung zu bringen und dabei die Löslichkeit erheblich zu erhöhen. Da ein Großteil der sich auf dem Markt befindlichen Wirkstoffe sehr hydrophob sei, könne die Plattform in der Zukunft für eine Vielzahl von Wirkstoffen eingesetzt werden.Marinomed vertreibe seit 2008 antivirale Grippemittel auf Basis von Carragelose, einem Biopolymer mit antiviralen Eigenschaften. Die Produktreihe werde in über 40 Ländern mit diversen Vertriebspartnern verkauft und habe zuletzt in 2019 einen Umsatz von 6,2 Mio. Euro erzielt. Ehmann erwarte bedingt durch die Covid-19-Pandemie eine erhöhte Nachfrage nach diesen Produkten in 2020.Marinomeds' kommerziell vielversprechendste Kandidaten aus der Marinosolv-Produktlinie seien Budesolv und Flutisolv zur Behandlung der allergischen Rhinitis (13 Mrd. US-Dollar Marktpotenzial). Marinomed habe die klinische Phase III für Budesolv in 2019 erfolgreich abschließen können und habe ein überlegenes, schnelleres Wirkprofil als Konkurrenzprodukte wie Rhinocort Aqua demonstriert. Marinomed bereite die Zulassung für Budesolv vor, und für Flutisolv werde zurzeit die Phase III vorbereitet (Royalty Potential FMRe beide Produkte bis 2038e: 1.115,0 Mio. Euro).Dr. Christian Ehmann, Aktienanalyst von FMR Research, bewertet die Aktie der Marinomed Biotech AG in einer Ersteinschätzung mit einem "kaufen"-Rating. (Analyse vom 26.06.2020)