Kurzprofil Marine Harvest ASA:



Marine Harvest ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist ein norwegischer Nahrungsmittelkonzern und gehört zu den größten Produzenten von Zuchtlachs. Die Firma züchtet, verarbeitet und verkauft verschiedene Formen von Fisch. Die Firma vermarktet ihre Produkte in Europa, Amerika und Asien; wobei der europäische Markt am größten ist. (15.10.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Marine Harvest-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Marine Harvest ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe.Der Lachsfarmbetreiber habe heute seine ersten Eckdaten für das dritte Quartal des laufenden Jahres veröffentlicht. Und der norwegische Marktführer habe dabei die Prognosen der Analysten übertreffen können. Damit stünden die Chancen gut, dass die Marine Harvest-Aktie ihre aktuelle Kursrally weiter fortsetzen könne.Im Zuge der positiven Eckdaten könne das Papier erneut zulegen. Die Perspektiven würden unverändert positiv und das Chartbild attraktiv bleiben. Langfristig orientierte Anleger könnten hier nach wie vor zugreifen. Der Stopp sollte bei 15,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.10.2018)Börsenplätze Marine Harvest-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Marine Harvest-Aktie:20,28 EUR +1,15% (15.10.2018, 12:42)