Tradegate-Aktienkurs Marine Harvest-Aktie:

20,21 EUR -0,10% (16.11.2018, 16:33)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Marine Harvest-Aktie:

194,00 EUR +0,44% (16.11.2018, 16:25)



ISIN Marine Harvest-Aktie:

NO0003054108



WKN Marine Harvest-Aktie:

924848



Ticker-Symbol Marine Harvest-Aktie:

PND



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Marine Harvest-Aktie:

MNHVF



Kurzprofil Marine Harvest ASA:



Marine Harvest ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist ein norwegischer Nahrungsmittelkonzern und gehört zu den größten Produzenten von Zuchtlachs. Die Firma züchtet, verarbeitet und verkauft verschiedene Formen von Fisch. Die Firma vermarktet ihre Produkte in Europa, Amerika und Asien; wobei der europäische Markt am größten ist. (16.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Marine Harvest-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Marine Harvest ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe.Beim weltgrößten Lachsprodzenten laufe es derzeit einfach rund. Die Umsatz- und Gewinnentwicklung des norwegischen Unternehmens würden sich sehen lassen. Und auch die jüngste Kursentwicklung dürfte bei den Aktionären kaum einen Wunsch offen lassen. Dennoch gebe es beim Konzern nun eine bedeutende Neuerung. Denn das Unternehmen erhalte einen neuen Namen. So sei beschlossen worden, dass Marine Harvest nun durch den Namen Mowi ersetzt werde.Solange bei Marine Harvest nur der Name und nichts am funktionierenden und aussichtsreichen Geschäftsmodell geändert werde, sollten die Anteilseigner wenig Probleme haben, sich mit dem etwas gewöhnungsbedürftigen Namen zu arrangieren. Die Dividendenperle bleibe ein klarer Kauf, der Stopp sollte bei 16,80 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.11.2018)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Marine Harvest beziehungsweise demnächst eben Mowi, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.Börsenplätze Marine Harvest-Aktie: