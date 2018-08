Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Marine Harvest-Aktie:

Kurzprofil Marine Harvest ASA:



Marine Harvest ASA ist ein norwegischer Nahrungsmittelkonzern und gehört zu den größten Produzenten von Zuchtlachs. Die Firma züchtet, verarbeitet und verkauft verschiedene Formen von Fisch. Die Firma vermarktet ihre Produkte in Europa, Amerika und Asien; wobei der europäische Markt am größten ist. (02.08.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Marine Harvest-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Marine Harvest ASA unter die Lupe.Das Papier des norwegischen Unternehmens habe in den letzten Tagen kräftig zugelegt und sei auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Damit sei auch ein neues Kaufsignal generiert worden. Nun sei die Marine Harvest-Aktie auf dem Weg in Richtung 20 Euro. Auf Sicht der nächsten Wochen seien sogar Kurse von bis zu 22 Euro möglich, so Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.08.2018)