ISIN Manz-Aktie:

DE000A0JQ5U3



WKN Manz-Aktie:

A0JQ5U



Ticker-Symbol Manz-Aktie:

M5Z



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Manz-Aktie:

MANZF



Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (15.11.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Manz-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF).Manz habe am Dienstag Zahlen für Q3 2018 vorgelegt, die wie erwartet starkes Wachstum und eine deutliche Ergebnisverbesserung gezeigt hätten. Die Guidance sei bestätigt worden.Das Umsatzwachstum habe mit 16,0% auf 84,7 Mio. Euro den Analystenerwartungen entsprochen. Einzig im Solar-Segment hätten die Erlöse mit 18,8 Mio. Euro unter Vorjahreswert (21,3 Mio. Euro) gelegen. Grund hierfür sei die im Vorjahr begonnene Abarbeitung des CIGS-Großauftrags. Mit Folgeaufträgen in diesem Bereich rechne Manz unverändert ab Q3 2019. Die übrigen Segmente hätten mit deutlich zweistelligen Wachstumsraten zur positiven Entwicklung beigetragen (Electronics +15,7%, Energy Storage +79,1%, Contract Manufacturing +26,2%). Des Weiteren habe Manz auf Neunmonatsbasis mit Ausnahme des Solarbereichs signifikante Zuwächse im Auftragseingang erzielt (+84,6% auf 256,5 Mio. Euro, exkl. Solar).Das Q3-EBIT habe sich auf 2,2 Mio. Euro belaufen (Vj. -6,2 Mio. Euro), womit Manz nach den noch verlustträchtigen Vorquartalen der avisierte Swing in den positiven Bereich gelungen sei. Die Analystenprognose von 2,9 Mio. Euro sei aufgrund höher als erwarteter operativer Verluste bei Electronics (-3,1 Mio. Euro vs. MONe -1,9 Mio. Euro) nicht ganz erreicht worden. Im Gegensatz dazu sei das Segment Energy Storage mit einem EBIT von -0,9 Mio. Euro weniger defizitär gewesen als von Speck antizipiert (MONe: -1,4 Mio. Euro). Die in beiden Segmenten noch vorherrschenden Anlaufverluste würden die Aufwendungen zur Entwicklung neuer modularer Automations- und Prozessmodule sowie für den Ausbau des Vertriebs in Asien, Europa und den USA widerspiegeln.Für das Gesamtjahr erwarte Manz nach wie vor ein Umsatzwachstum von 10 bis 14% sowie ein positives EBIT ohne Sondereffekte. Bereinigt um den negativen Einmaleffekt in H1 aus dem Kabelbrand in Taiwan liege das 9M-EBIT mit -0,6 Mio. Euro nahe des Break-Even. Aufgrund des deutlich verbesserten Ergebnisses in Q3 sowie der guten Auftragslage erscheine das Profitabilitätsziel somit gut erreichbar. Der Analyst gehe für Q4 von einer weiteren Margensteigerung aus und bekräftige seine Prognosen.Vor diesem Hintergrund erscheint die Bewertung auf Basis der 2019er-Kennzahlen sehr attraktiv, so dass Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 54,00 Euro bestätigt. (Analyse vom 15.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link