Börsenplätze Manz-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Manz-Aktie:

22,70 EUR -2,99% (14.12.2018, 10:23)



Tradegate-Aktienkurs Manz-Aktie:

23,00 EUR -1,71% (14.12.2018, 10:23)



ISIN Manz-Aktie:

DE000A0JQ5U3



WKN Manz-Aktie:

A0JQ5U



Ticker-Symbol Manz-Aktie:

M5Z



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Manz-Aktie:

MANZF



Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (14.12.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Manz-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF).Manz habe gestern den Erhalt der zweiten Tranche des Anfang Mai 2018 gewonnenen Großauftrags eines Tier1-Automobilzulieferers gemeldet.Gesamtvolumen im zweistelligen Mio.-Euro-Bereich: Der von einem globalen Elektronikkonzern erteilte Auftrag werde dem Geschäftsbereich Electronics zugeordnet und umfasse Maschinen zur automatisierten Montage des Zellkontaktiersystems (ZKS) für Batteriezellen in der E-Mobilität. Das gesamte Auftragsvolumen belaufe sich auf einen zweistelligen Mio.-Euro-Betrag (MONe: rund 30 Mio. Euro). Die zweite Tranche sei ursprünglich für Q3 2018 erwartet worden, sei aufgrund kundenseitiger Projektverzögerungen jedoch erst jetzt abgerufen worden. Dies dürfte angesichts der noch laufenden Abarbeitung der ersten Auftragstranche aber ohne Auswirkungen auf den Projektverlauf sowie die Kapazitätsauslastung bei Manz geblieben sein.Erfolgreicher Technologietransfer: Wesentlicher Auftragsbestandteil sei die modular aufgebaute Montagelinie LightAssembly, die den Kunden einen hohen Automatisierungsgrad bei der Integration der Kontaktiersysteme in den elektrischen Energiespeicher von Lithium-Ionen-Batteriezellen ermögliche. Die ursprünglich für die Consumer-Electronics-Branche konzipierte Montageplattform sei von Manz in Bezug auf die spezifischen Anforderungen zur Massenproduktion von Hauptbaugruppen für den elektrischen Antriebsstrang von Fahrzeugen weiterentwickelt worden. Das Produktionsverfahren kombiniere unterschiedlichste Technologien von der Montage per Ultraschallschweißen, Kleben und Löten bis hin zu Laserschweißen, Reinigen und automatisierten Funktionstests. Die Produktionsanlagen würden sich mittels Softwaresteuerung auf unterschiedliche Größen und Designs anpassen lassen, so dass verschiedene Typen des Kontaktiersystems für Batteriezellen produziert werden könnten.Rückkehr zur Segment-Profitabilität erwartet: Trotz des für das Gesamtjahr 2018 noch avisierten operativen Verlusts des Segments Electronics im einstelligen Mio.-Euro-Bereich (MONe: -8,6 Mio. Euro) dürfte der Auftrag bereits in Q4 eine Rückkehr zur Profitabilität bei Electronics ermöglichen, die sich in 2019 dann auch auf Gesamtjahressicht zeigen sollte. Aufgrund der auch in den anderen Konzernbereichen nach Erachten des Analysten planmäßigen Fortschritte dürfte Q4 auf Basis seiner Prognosen mit einem Umsatz von rund 103 Mio. Euro. (Konsens: 105,5 Mio. Euro) sowie einem EBIT von 5,8 Mio. Euro (Konsens: 7,1 Mio. Euro) das mit Abstand stärkste Jahresviertel werden und eine Run-Rate für 2019 bieten.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rechnet aufgrund des antizipierten positiven Jahresabschlusses sowie der in 2019 zu erwartenden Folgeaufträge mit gutem Newsflow in den nächsten Monaten und bestätigt seine Kaufempfehlung für die Manz-Aktie und das Kursziel von 54,00 Euro. (Analyse vom 14.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link