Tradegate-Aktienkurs Manz-Aktie:

36,10 EUR 0,00% (23.08.2018, 10:29)



ISIN Manz-Aktie:

DE000A0JQ5U3



WKN Manz-Aktie:

A0JQ5U



Ticker-Symbol Manz-Aktie:

M5Z



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Manz-Aktie:

MANZF



Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (23.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Manz: Der Spezialmaschinenbauer bleibt auf Turnaround-Kurs - AktienanalyseManz (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) hat den Umsatz im ersten Halbjahr um 45,1 Prozent auf 173,5 Mio. Euro gesteigert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) des zweiten Quartals habe sich ein Kabelbrand am Standort Taiwan mit 2,2 Mio. Euro belastend ausgewirkt. Bereinigt habe sich ein leichtes Plus von 0,1 Mio. Euro ergeben - ein Anstieg um 3,1 Mio. Euro verglichen mit dem Auftaktviertel.Manz-Chef Eckhard Hörner-Marass sehe den Konzern weiterhin auf dem Weg zu seinen Jahreszielen - ein Umsatzplus von 10 bis 14 Prozent gegenüber 2017 (325 Mio. Euro) und ein leicht positives EBIT. "Wir haben unsere Produktivität stark gesteigert. Zudem stimmt uns der über alle Segmente hinweg stark gestiegene Auftragseingang zuversichtlich." Auch darüber hinaus sei genug Potenzial für Produktivitäts- und damit auch Gewinnsteigerungen vorhanden: "Wir haben den Umsatz je Mitarbeiter seit 2016 von rund 136.000 auf 210.000 Euro im ersten Halbjahr 2018 gesteigert", so Hörner-Marass. Ein sehr guter Maschinenbauer schaffe mehr als 250.000 Euro Umsatz je Mitarbeiter. "Da wollen wir hin."Erfolgsmeldungen wie vor wenigen Tagen, als Manz den Erhalt eines Großauftrags im Bereich Display gemeldet habe, würden für Rückenwind sorgen. "Beim jüngsten DisplayGroßauftrag handelt es sich bereits um das zweite Projekt, das wir mit dem größten Display-Hersteller Chinas umsetzen. Der erste Auftrag im Jahr 2016 hatte ein Volumen von rund 20 Mio. Dollar, beim zweiten Auftrag geht es um 90 Mio. Dollar." Aufgrund der recht konservativen Prognose des Unternehmenslenkers sei noch Überraschungspotenzial vorhanden. (Ausgabe 33/2018)Börsenplätze Manz-Aktie:Xetra-Aktienkurs Manz-Aktie:36,00 EUR 0,00% (23.08.2018, 09:37)