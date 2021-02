Tradegate-Aktienkurs Manz-Aktie:

55,40 EUR -0,36% (04.02.2021, 11:47)



ISIN Manz-Aktie:

DE000A0JQ5U3



WKN Manz-Aktie:

A0JQ5U



Ticker-Symbol Manz-Aktie:

M5Z



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Manz-Aktie:

MANZF



Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (04.02.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Manz: Gute Nachrichten - Aufwärtstrend dürfte anhalten - AktienanalyseDer Spezialmaschinenbauer Manz (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) hat einen Folgeauftrag von einem nicht näher benannten Hersteller von Elektrofahrzeugen für eine Montagelinie für hocheffiziente Batteriemodule im deutlich zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erhalten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar handle es sich bei dem Kunden nach Informationen aus Branchenkreisen nicht um Tesla. Dennoch sei der Auftrag ein Erfolg: "Nachdem die bestehende Partnerschaft bereits im Juli mit einem Auftrag für Produktionsmaschinen zur Herstellung gewickelter Lithium-Ionen-Batteriezellen im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich ausgebaut werden konnte, bestätigt der erneute Auf-trag das hohe Kundenvertrauen in die Produkte der Manz AG", habe das Unternehmen mitgeteilt.Damit nicht genug: Manz sei zudem über die Zusage von wesentlichen Fördermitteln im Rahmen des so genannten IPCEI (Important Project of Common European Interest) "EuBatIn-European Batteries Innovation" informiert worden. Mit den Fördermitteln der europäischen Kommission werde die Entwicklung hochinnovativer und nachhaltiger Produktionstechnologien für Lithium-Ionen-Batteriezellen und -module unterstützt, die sich im Vergleich zur aktuellen Batteriegeneration durch eine längere Lebensdauer, kürzere Ladezeiten sowie niedrigere Kosten und eine geringere Umweltbelastung auszeichnen würden. Die Höhe der Fördermittel stehe aktuell noch nicht fest, entsprechende Neuigkeiten dazu dürften die Aktie weiter beflügeln, zumal im Gegensatz zu vielen anderen Aktien aus dem Bereich E-Mobility bei Manz die Bewertung stimme.Da fällt selbst der Aktienverkauf von Aufsichtsrat Heiko Aurenz im Volumen von gut 75.000 Euro kaum negativ ins Gewicht, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 04/2021)Börsenplätze Manz-Aktie:Xetra-Aktienkurs Manz-Aktie:55,00 EUR -1,79% (04.02.2021, 11:37)