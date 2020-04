Xetra-Aktienkurs Manz-Aktie:

13,30 EUR -1,12% (08.04.2020, 10:47)



Tradegate-Aktienkurs Manz-Aktie:

13,40 EUR 0,00% (08.04.2020, 10:46)



ISIN Manz-Aktie:

DE000A0JQ5U3



WKN Manz-Aktie:

A0JQ5U



Ticker-Symbol Manz-Aktie:

M5Z



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Manz-Aktie:

MANZF



Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (08.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Manz-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle, Aktienanalyst der EQUI.TS GmbH, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hightech-Maschinenbauers Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) mit dem Votum "halten" ein.Die angestrebte Profitverbesserung dauere länger, als ursprünglich angedacht und die Research-Boutique passe ihre Schätzungen ein weiteres Mal an. Die Aktienexperten von EQUI.TS würden - auch angesichts der hohen Unsicherheiten - ihre bereits in der Vergangenheit vorsichtige Einschätzung senken.Die erste Guidance 2020 am 26.03.20 sei eigentlich eine Suspendierung der Finanzplanung gewesen. Ursprünglich habe man, nach eigenem Bekunden, ein "profitables Wachstum" für 2020 in der Planung gehabt. Die sich ausweitenden COVID-19-Pandemie stehe dem entgegen. Die Elektronikfutterkette müsse Ende Q2/20 für das Weihnachtsgeschäft 2020 planen.Aber eine Trendwende vor Q3 scheine kaum realistisch; nachdem in Europa und USA die COVID-19-Pandemie zu massiven Einschränkungen führe und die Erholung zäh verlaufe. Bis mindestens Ostern ruhe der Geschäftsbetrieb in Deutschland und italienischen Standorten. Die Kurzarbeitsregelung entlaste die GuV.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Manz-Aktie: