"Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 01.10.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Manz-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Manz-Aktie:

26,30 EUR +8,68% (01.10.2020, 09:38)



Tradegate-Aktienkurs Manz-Aktie:

26,30 EUR +9,58% (01.10.2020, 09:49)



ISIN Manz-Aktie:

DE000A0JQ5U3



WKN Manz-Aktie:

A0JQ5U



Ticker-Symbol Manz-Aktie:

M5Z



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Manz-Aktie:

MANZF



Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (01.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Manz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Spezialmaschinenbauers Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Manz befinde sich auf Turnaround-Kurs. Der Newsflow sei positiv. Zuletzt habe der Anlagenbauer einen neuen Großauftrag in Aussicht gestellt. Die Aktie habe sich von ihren Corona-Tiefs deutlich lösen können und stehe vor einem frischen Kaufsignal. Analysten würden weiteres Kurspotenzial sehen.Manz biete als Hightech-Maschinenbauunternehmen Herstellern und deren Zulieferern innovative Produktionslösungen in den Bereichen Photovoltaik, Elektronik und Lithium-Ionen-Batterietechnik.Neben der schlüsselfertigen Produktionslinie CIGSfab im Segment Solar lege das Unternehmen in den Segmenten Electronics und Energy Storage besonderes Augenmerk auf die Automobilindustrie. Anlagen zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien - von der Zelle bis zum fertigen Pack - und automatisierte Montagelinien für Zellkontaktiersysteme werde die Branche bei der Transformation vom klassischen zum elektrischen Antriebsstrang unterstützt. Zellkontaktiersysteme seien ein zentraler Bestandteil des E-Antriebstrangs von Elektroautos und Plug-in-Hybriden: Sie würden einzelne Batteriezellen zu Batteriemodulen verbinden.Passend dazu habe Manz heute von InoBat Auto, einem slowakischen Forschungs- und Produktionsunternehmen für Batterien, einen Auftrag mit einem Gesamtvolumen von mehr als 20 Millionen Euro erhalten. Die Bestellung umfasse integrierte Produktionsanlagen zum Aufbau einer Pilotproduktionslinie für gestapelte Li-Ion Pouch-Zellen für Elektrofahrzeuge. Damit setze Manz die positive Geschäftsentwicklung im Segment Energy Storage im Geschäftsjahr 2020 fort.Vor Kurzem sei bereits eine Absichtserklärung für die Lieferung einer Produktionslinie zur automatisieren Montage von Zellkontaktiersystemen unterzeichnet worden. Auftraggeber wäre der Automobilzulieferer TE Connectivity. "Wir freuen uns sehr darüber, dass wir TE Connectivity in den letzten zwei Jahren von unserer Leistungsfähigkeit überzeugen konnten und wir die gute Zusammenarbeit in künftigen Projekten fortsetzen können. Die Dynamik in der Elektromobilität nimmt nun zunehmend Fahrt auf und birgt für uns in den Segmenten Electronics und Energy Storage enormes Wachstumspotenzial", so Vorstand Martin Drasch.Im laufenden Jahr sei die Gesellschaft auf Turnaround-Kurs. Unterm Strich sei im ersten Halbjahr ein Gewinn von 2,3 Millionen Euro (0,30 Euro je Aktie) ausgewiesen worden, nach einem Verlust von 5,5 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2019. Auf EBITDA-Basis habe sich der operative Halbjahresgewinn auf 12,1 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Vor Zinsen und Steuern steige das Ergebnis um mehr als neun Millionen Euro auf von 5,7 Millionen Euro.Die Umsätze seien dagegen von 132,8 Millionen auf 124,3 Millionen Euro zurückgegangen. Das Minus beim Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit sei von 36 Millionen auf 16 Millionen Euro abgebaut worden. Der Auftragsbestand liege mit 168 Millionen Euro um zehn Millionen Euro über dem Vorjahreswert.Für den weiteren Geschäftsverlauf habe sich der Vorstand bei der Vorlage der Zahlen im August - trotz der herausfordernden Zeiten - vorsichtig optimistisch gezeigt. Die Prognose für 2020 sei bestätigt worden. Manz erwarte einen geringen bis moderat ausfallenden Umsatzanstieg gegenüber 2019. Bei der EBITDA-Gewinnspanne werde eine Zahl im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt, während die EBIT-Gewinnspanne einen niedrigen einstelligen Prozentwert erreichen solle.Analysten würden bei einem Umsatz in Höhe von 278 Millionen Euro (Vorjahr: 264,4 Millionen Euro) ein EBIT in Höhe von 7,7 Millionen Euro (Vorjahr: minus 7,6 Millionen Euro) prognostizieren. Unter dem Strich könnte am Ende ein Gewinn je Aktie in Höhe von 0,54 Euro (Vorjahr: minus 1,42 Euro) stehen.Die Analysten von Mainfirst würden die Aktie erst bei 26 Euro fair bewertet sehen. Bei Pareto laute das Kursziel sogar 28 Euro. Gelinge der Aktie der Sprung über den horizontalen Widerstand bei 24 Euro, wäre der Weg aus charttechnischer Sicht in Richtung der Kursziele geebnet.