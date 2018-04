Tradegate-Aktienkurs Manz-Aktie:

Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (09.04.2018/ac/a/nw)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Spezialmaschinenbauers Manz (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) war zuletzt ein neuer Insiderdeal zu beobachten.Am 04.04.2018 hat der Vorstand Eckhard Hörner-Marass ein Paket von rund 1.525 Manz-Aktien zum Kurs von 32,80 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 50.020,00 EUR entspricht.Der Spezialmaschinenbauer blickt optimistisch auf das Jahr 2018, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. Manz hat den Umsatz 2017 um 40,7 Prozent auf 325 Mio. Euro gesteigert. Das operative Ergebnis (EBIT) sei von minus 35,9 Mio. Euro auf plus 1,6 Mio. Euro gedreht. Allein 34,4 Mio. Euro davon würden jedoch auf den Verkauf der Manz CIGS Technology GmbH zurückgehen. "Wir haben uns 2017 vieler Altlasten entledigt - auch, um befreit ins neue Jahr starten zu können", so Manz-Chef Eckhard Hörner-Marass.Auf das Jahr 2018 blicke der Manager mit viel Optimismus: "Der Auftragseingang in den Bereichen Energy Storage und Electronics ist in den ersten Monaten 2018 deutlich gestiegen." Nicht zuletzt deshalb rechne Hörner-Marass für das Gesamtjahr mit einem Umsatzplus zwischen zehn und 14 Prozent. Das bereinigte EBIT solle sich um mehr als 30 Mio. Euro verbessern und somit leicht positiv ausfallen. "Bei der Prognose ist ein konservativ realistisches Szenario unterstellt", so der Vorstand. Mit anderen Worten: Positives Überraschungspotenzial sei vorhanden.Börsenplätze Manz-Aktie:Xetra-Aktienkurs Manz-Aktie:32,05 EUR -0,16% (09.04.2018, 10:04)