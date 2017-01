Börsenplätze Manz-Aktie:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen.

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Manz-Aktienanalyse von Analyst Christopher Rodler von der Montega AG:Christopher Rodler, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Hightech-Maschinenbauers Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) und erhöht das Kursziel von 40 auf 46 Euro.Manz habe am 23.01. die strategische Kooperation mit den chinesischen Staatsunternehmen Shanghai Electric (Anlagen-/Kraftwerksbauer, 13 Mrd. Euro Umsatz) und der Shenhua Group (weltgrößter Kohlelieferant, 40 Mrd. Euro Umsatz) im Bereich CIGS finalisiert. Auf dem gestrigen CMD seien weitere Details hierzu veröffentlicht worden. Die wesentlichen Inhalte und Implikationen des Deals seien nachfolgend dargestellt.CIGS-Aufträge im Gesamtwert von 263 Mio. Euro: Bei den lange erwarteten Aufträgen handle es sich um die größten der Unternehmensgeschichte. Manz liefere eine Turnkey-Anlage zur Serienproduktion (CIGSfab) mit 306 MW Kapazität an ein neu gegründetes Modul-JV sowie eine CIGS-Forschungslinie mit 44 MW an ein neu gegründetes Forschungs-JV (Beteiligungsstruktur siehe Grafik Seite 3). Die Aufträge würden in 2017 (MONe: 55%) und 2018 (MONe: 45%) umsatz-/ertragswirksam. Manz solle noch in Q1 eine Anzahlung i.H.v. 79 Mio. Euro erhalten, sodass die Aufträge Cash-Flow-positiv realisiert werden könnten. Rodler erwarte einen EBIT-Beitrag i.H.v. 10 bis 15 Mio. Euro.Verkauf der MCT GmbH senke Kostenbasis deutlich: Die MCT GmbH (CIGS-Forschungsgesellschaft von Manz) werde durch das neu gegründete R&D JV für 50 Mio. Euro gekauft. Im Gegenzug erhalte Manz für 25 Mio. Euro 15% der Anteile am JV. Dadurch würden sich die operativen Kosten um 15 bis 20 Mio. Euro p.a. reduzieren. Das mit 160 Mio. Euro kapitalisierte R&D JV solle als weltweit führende Forschungseinrichtung im Bereich CIGS weitere Wirkungsgradsteigerungen und Herstellungskostenreduktionen ermöglichen.Manz behalte die exklusiven Rechte an CIGS außerhalb Chinas: Das Equipment JV, an dem Manz mit 56% Mehrheitseigentümer sei, werde exklusiv die Vertriebsaktivitäten in China übernehmen und zukünftige CIGS-Aufträge aus China abwickeln. In allen weiteren Regionen außerhalb Chinas werde die CIGSfab ausschließlich durch Manz vertrieben.Fazit: Den erfolgreichen Abschluss der strategischen Kooperation werte Rodler als sehr positiv für Manz, da er die Fortführung des Solar-Bereiches sichere und signifikantes Umsatzpotenzial für die Zukunft eröffne. Im Hinblick auf die oben genannten Effekte sowie die laufenden Optimierungsmaßnahmen aus dem Programm Manz 2.0 gehe er davon aus, dass der Break-Even-Level in 2017 bei rund 300 Mio. Euro liegen werde und der erfolgreiche Turnaround gelinge.Nach Anpassung seines Modells (erhöhte mittel-/langfristige Wachstumserwartungen, gesenkte Working Capital-Annahmen) bestätigt Christopher Rodler, Analyst der Montega AG, in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Manz-Aktie mit einem neuen Kursziel von 46 Euro (zuvor: 40 Euro). Aktuelle Gewinnmitnahmen könnten eine gute Einstiegsmöglichkeit bieten. (Analyse vom 27.01.2017)