Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (27.06.2018/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Manz-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle, Aktienanalyst der EQUI.TS GmbH, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Hightech-Maschinenbauers Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) mit einer Kaufempfehlung auf.In den Zielbranchen halte die dynamische Geschäftstätigkeit an und die Reduzierung der PV-Subventionen in China verunsichere nach Überzeugung der Fachanalysten nur vorrübergehend. Unterdessen werde die E-Mobility-Futterkette tiefer und breiter - auch an der Börse. Einige IPOs, wie Voltabox und Aumann, seien bereits notiert; Akasol AG aus Darmstadt stünde als weiterer "E-Mobility-pureplay" vor der Notizaufnahme.Der Spezialmaschinenbauer Manz arbeite ganz überwiegend für globale Solar- und E-Mobility-Kunden; diese Märkte würden ohne Zweifel boomen.Mit 88 Mio. Euro neuen Orders auf Konzernebene per 31.03.18 habe das Jahr sehr erfreulich (Orderbestand: 226 Mio. Euro) begonnen, würden die Aktienexperten ihre Erstanalyse zusammenfassen und betonen, dass der CIGS-Großauftrag 2018 erfolgreich abzuarbeiten sei. Es seien aber auch noch Hausaufgaben zu erledigen geblieben, so die EQUI.TS-Experten. Die Profitabilität sei in der Vergangenheit die Schwachstelle gewesen. Mit gezielten Verbesserungen in der Organisation und bei Prozessen solle die Profitabilität bei M5Z sukzessive gesteigert werden; hierbei scheine noch einige Arbeit vor dem Spezialmaschinenbauer zu liegen. Erste Erfolge seien sichtbar; weitere und nötige Fortschritte, würden von den Investoren sicherlich sehr genau beobachtet werden.Thomas J. Schießle, Aktienanalyst der EQUI.TS GmbH, startet in einer aktuellen Aktienanalyse die Beobachtung der Manz-Aktie mit einem Kaufurteil. (Analyse vom 27.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Manz-Aktie: