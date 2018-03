Tradegate-Aktienkurs Manz-Aktie:

33,90 EUR -1,45% (09.03.2018, 09:29)



ISIN Manz-Aktie:

DE000A0JQ5U3



WKN Manz-Aktie:

A0JQ5U



Ticker-Symbol Manz-Aktie:

M5Z



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Manz-Aktie:

MANZF



Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (09.03.2018/ac/a/nw)



Am 12. Februar fand in Brüssel der zweite "Batteriegipfel" statt: Dazu hatte die EU-Kommission über 40 Firmenvertreter aus der Auto-, Chemie- und Technologiebranche eingeladen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Ziel des Treffens sei es, den Rückstand Europas zu den bei Batteriezellen für E-Autos führenden asiatischen Herstellern aufzuholen. Bis 2025 werde der Markt für Batterien bei 250 Mrd. Euro im Jahr liegen, schätze die EU-Kommission. "Wir brauchen mehr als zehn Gigafactories in Europa", habe EU-Energiekommissar Sefcovic gesagt. Sollten sich Politik und Industrie auf eine gemeinsame Linie einigen, könnte Manz (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) profitieren. Denn als Hersteller von Equipment, das zur Produktion von Lithium-Ionen-Batterien für Elektroautos geeignet sei, wäre der deutsche Spezialmaschinenbauer wohl eine der ersten Adressen, wenn es um die Ausrüstung von europäischen Gigafactories gehe.Die Mitgliedschaft in mehreren Allianzen zur Batteriezellfertigung unterstreiche die Ambitionen von Manz. Erst Anfang Februar habe das Unternehmen berichtet, dass das Geschäft mit Standardmaschinen für die Batterieproduktion Fahrt aufnehme. Im Januar 2018 seien Bestellungen von Kunden aus den Branchen Power Tools und Automotive/E-Mobility im Gesamtvolumen von rund sieben Mio. Euro eingegangen. Die EU-Kommission wolle bis Anfang Mai einen Aktionsplan vorlegen.