Tradegate-Aktienkurs Manz-Aktie:

34,25 EUR -0,58% (16.01.2018, 14:09)



ISIN Manz-Aktie:

DE000A0JQ5U3



WKN Manz-Aktie:

A0JQ5U



Ticker-Symbol Manz-Aktie:

M5Z



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Manz-Aktie:

MANZF



Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (16.01.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Manz-Aktienanalyse von Thomas Hofmann, Investmentanalyst von der LBBW:Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, stellt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) ein.Manz habe Hofmann zuletzt bei der Publikation seiner Q3-Zahlen nicht überzeugen können. Trotz eines starken Umsatzanstiegs um 68,4% gegenüber Vorjahr, sei das EBIT auch im dritten Quartal defizitär gewesen. Ursachen hierfür seien die erneuten Verluste in den Bereichen Energy Storage und Electronics gewesen. So habe der Bereich Energy Storage den sechsten Quartalsverlust in Folge verzeichnet und im Bereich Electronics sei es der Dritte in Folge gewesen. Kritisch werte Hofmann diese Entwicklung insbesondere vor dem Hintergrund, dass beide Bereiche wichtige Rollen hinsichtlich nachhaltiger Ergebnissteigerungen im Konzern einnehmen würden.Die Prognosen für 2017 seien nach den Q3-Zahlen im November bestätigt worden. Für 2017 rechne das Management mit einem Umsatz von mindestens 350 Mio. EUR und mit einer profitablen EBIT-Entwicklung und begründe seine Einschätzung mit folgenden Aspekten: 1) Eine starke strategische Partnerschaft im Solarbereich. 2) Ein volles Auftragsbuch. 3) Erfolge bei der Optimierung der Kostenbasis und eine weitere Verbesserung der Prozesse.Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, hat sich entschieden, die Coverage für die Manz-Aktie mit der heutigen Publikation einzustellen. Sein letztes Rating habe "halten" mit einem Kursziel von 35,30 EUR gelautet. (Analyse vom 16.01.2018)Xetra-Aktienkurs Manz-Aktie:34,10 EUR -0,87% (16.01.2018, 14:32)