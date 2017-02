Die Manz-Aktie ist kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.02.2017)



Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (15.02.2017/ac/a/nw)

Haar (www.aktiencheck.de) - Manz-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Maschinenbauers Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF).Endlich! Die Reutlinger seien wieder da. In den letzten Jahren sei es für die Manz AG nicht wirklich rund gelaufen. Die Nachrichtenlage sei nicht gut gewesen. Das Unternehmen habe zudem zweimal Pech mit einem Großkunden aus den USA gehabt, der erteilte Aufträge (Energy Storage in 2016 und Electronics in 2015) wieder storniert habe. An einen Großauftrag für eine CIGS-Anlage im kostenintensiven Solarbereich habe zumindest an der Börse fast keiner mehr so richtig glauben wollen.Nunmehr habe Manz einen Großauftrag im Volumen von 263 Mio. Euro aus China verkünden können. CFO Martin Hipp habe sich im Gespräch mit der "Vorstandswoche.de" sichtlich zufrieden gezeigt: "Wir sind mit der Beauftragung für zwei CIGS-Produktionslinien natürlich glücklich. Damit kehrt unser Solarbereich wieder zu alter Stärke zurück und spielt neben Electronics und Energy Storage eine wichtige Rolle für die profitable Entwicklung unseres Unternehmens. Wir werden dieses Jahr wieder profitabel sein", sage Hipp stolz. Rund 60% des Großauftrags würden voraussichtlich in 2017 als Umsatz verbucht. Die restlichen 40% würden in 2018 folgen. Der Auftrag sei zudem profitabel, betone Hipp. "Wir haben eine vernünftige Marge auf diesen Auftrag."Auftraggeber seien die beiden milliardenschweren Staatsunternehmen Shenhua Group sowie Manz-Ankeraktionär Shanghai Electric Group. Parallel zu dieser Beauftragung habe sich das Trio zudem zu einer tiefgreifenden Partnerschaft entschlossen, die immense Chance für die Zukunft berge. Der CIGS-Forschungsstandort von Manz in Schwäbisch Hall werde an ein Forschungs-Joint Venture mit den beiden chinesischen Partnern für 50 Millionen Euro verkauft. Im Gegenzug sichere sich Manz gegen eine Einlage von 25 Millionen Euro einen Anteil von 15% an diesem Joint-Venture. Manz erhalte aus dieser Transaktion einen Netto-Cashzufluss von 25 Mio. Euro.Der Nebeneffekt aus diesem Deal sei nicht zu verachten. Bisher habe die CIGS-Forschungseinheit pro Jahr Kosten von über 15 Mio. Euro verursacht und sowohl die Bilanz des Solarsegments als auch der Manz AG stark verhagelt. Das entfalle künftig. Übrigens hätten die chinesischen Partner diese Kosten für November und Dezember 2016 bereits übernommen. Das Joint Venture habe einen positiven Effekt auf die GuV von Manz in Höhe von 25 Mio. Euro. Aktuell gehe Hipp davon aus, dass dieser Einmaleffekt in 2017 verbucht werde. Nicht auszuschließen, dass dieser Einmaleffekt aber auch schon 2016 abzubilden sei.Für das Jahr 2016 dürften die Schwaben einen Umsatz von mehr als 220 Mio. Euro eingefahren haben. Den operativen Verlust (EBIT) würden die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" auf 25 bis 30 Mio. Euro schätzen, was ebenfalls innerhalb der Prognose liege. Einen weiteren Abwertungsbedarf in der Bilanz aber würden sie nicht ausschließen. "Unsere zuletzt kommunizierten Ziele sollten wir im Jahr 2016 erreicht haben. Das Jahr war kein Meilenstein. Wir starten in 2017 durch." Für das Jahr 2017 erwarte Hipp ein signifikantes Umsatzplus und einen Gewinn selbst ohne den zuvor beschriebenen Einmaleffekt von 25 Mio. Euro. Im Bereich Electronics erwarte der CFO in diesem Jahr Wachstum. "Das Display-Geschäft in Asien entwickelt sich erfreulich."Die Umsätze im Bereich Energy Storage sollten in diesem Jahr ebenfalls zulegen. Das Geschäft sei bisher getrieben durch Kunden aus dem Bereich Consumer Electronics und nicht von der Automobilindustrie für die Elektromobilität gewesen. Das Batterien-Geschäft von Manz sei allerdings bereit für Orders für die Elektromobilität. "In diesem Bereich passiert derzeit sehr viel. Wir sind in viele Projekte involviert. Es scheint so, als ob die Autoindustrie in Sachen E-Mobility in den letzten Monaten aufgewacht ist", sage Hipp. Hipp lasse keinen Zweifel daran, dass Manz von der Elektromobilität massiv profitieren werde. Aber auch die Auftragssituation im Consumer Electronis-Bereich sei vielversprechend. 2017 dürfte Manz nach Einschätzung der Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" einen Umsatz von fast 400 Mio. Euro erreichen. Ohne Einmaleffekte würden sie mit einer EBIT-Marge von ca. 5% rechnen. Mittel- bis langfristig strebe Manz laut dem Finanzvorstand eine zweistellige EBIT-Marge an.Die Aktie von Manz sei bereit für ein Comeback an der Börse. Der Kapitalmarkt zeige sich bisher noch skeptisch, was positiv für das Kurspotenzial der Aktie sei. Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" würden aktuell nicht davon ausgehen, dass Manz eine weitere Kapitalerhöhung plane. "Wir sind ganz gut finanziert." Zudem sei davon auszugehen, dass Aktionär Shanghai Electric demnächst den Aktionären von Manz ein Pflichtangebot unterbreite. Damit sehen würden sie das Risiko in dem Papier nach unten sehr gut abgesichert sehen.