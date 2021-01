Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Euroland - Verbraucherpreise (Donnerstag) Höhere Preise von Benzin, Diesel und vor allem Heizöl dürften zur Folge gehabt haben, dass die Inflationsrate im Euroraum im Dezember wieder etwas nach oben geklettert ist, so die Analysten der DekaBank.Euroland - Economic Sentiment (Donnerstag): Die europäische Wirtschaft werde nach einer spürbaren Aufholbewegung im dritten Quartal nun wieder stärker durch die Corona-Pandemie belastet. Hohe Infektionszahlen hätten zu verschärften Lockdown-Maßnahmen in den Ländern der Europäischen Währungsunion geführt. Ein wirtschaftlicher Absturz wie im ersten Halbjahr sei in Euroland derzeit nicht zu erkennen. Allerdings scheine eine erneute Schrumpfung der Wirtschaftsleistung unausweichlich. Darauf dürfte auch der Economic Sentiment-Indikator der EU-Kommission für Dezember hindeuten. Immerhin könnte es aber zu einem leichten Anstieg dieses Indikators kommen. Denn in einzelnen europäischen Ländern habe sich die Stimmung bei Unternehmen und Haushalten laut ersten vorliegenden nationalen Daten bereits verbessert.USA - Arbeitsmarkt (Freitag): Was sei am US-Arbeitsmarkt los? Der US-Arbeitsmarktbericht werde stets in den ersten zwei Wochen eines Monats erhoben. Just in diesem Zeitraum seien im Dezember die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sehr stark angestiegen. Abgesehen von den Corona-Frühjahrswochen sei der Zuwachs mit 176 Tsd. Anträgen der stärkste seit Beginn der Statistik 1967 gewesen. Es sei daher nicht auszuschließen, dass die Anzahl der Beschäftigten im Dezember erneut gesunken sei. Die Werte aus den Unternehmensumfragen würden hingegen keine Abschwächung bei der Beschäftigung andeuten. Zudem seien die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der zweiten Dezemberhälfte wieder sehr deutlich gesunken und andere zeitnahe Konjunkturdaten würden ebenfalls erhebliche Anomalien aufweisen, die möglicherweise auf Probleme bei der Saisonbereinigung zurückzuführen seien. Die Analysten der DekaBank würden daher eine unveränderte Anzahl der Beschäftigten erwarten. (04.01.2021/ac/a/m)