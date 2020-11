Frankfurt (www.aktiencheck.de) - USA - Anzahl der Wahlmänner nach Umfragen (Dienstag): Die US-Wahlen (u.a. Präsidentschaft und Kongress) beginnen am Dienstag, die ersten Ergebnisse von Bundesstaaten liegen ab Mittwoch 1:00 Uhr nachts vor, so die Analysten der DekaBank.Bank of England - Leitzins (Donnerstag): Bei ihrem November-Zinsentscheid werde die Bank of England ihre neuen Prognosen vorstellen. Diese würden die makroökonomischen Folgen des Brexits ab dem 1. Januar 2021 beinhalten. Die britische Wirtschaft stehe derzeit unter einem enormen Stresstest. Die Erholung nach dem massiven Corona-Einbruch im zweiten Quartal (-19,8% ggü. Vorquartal) werde derzeit durch die zweite Corona-Welle sowie durch die anhaltende Brexit-Unsicherheit stark ausgebremst. Zur Unterstützung der Wirtschaft bei der Bewältigung dieser beiden Belastungen dürften die britischen Notenbanker ihren expansiven Kurs weiterhin bestätigen und eine Verlängerung ihrer Wertpapierkäufe beschließen, etwa um weitere 100 Mrd. GBP bis Mitte 2021. Allerdings stünden Negativzinsen kurzfristig nicht auf der Agenda.USA - Arbeitsmarktbericht (Freitag): Die Dynamik der US-Wirtschaft flache sich weiter ab. Dies deute die überwiegende Mehrheit der Konjunkturindikatoren an. Der Arbeitsmarktbericht für Oktober dürfte hierbei keine Ausnahme bilden. Der von den Analysten der DekaBank erwartete Beschäftigungsaufbau von 550 Tsd. wäre in "normalen" Wachstumszeiten gigantisch. Angesichts des niedrigen Beschäftigungsniveaus sei der Zuwachs aber enttäuschend. Belastend wirke im Oktober zusätzlich der Wegfall von ca. 150 Tsd. zeitlich befristeten Stellen. Diese seien aufgrund der diesjährigen Volkszählung geschaffen worden und würden nun wieder wegfallen. Die Entwicklung der Erwerbspersonen in den vergangenen Monaten erschwere weiterhin die Prognose der Arbeitslosenquote. Dadurch, dass sich sehr viele Menschen vom Arbeitsmarkt verabschiedet hätten, sei die Arbeitslosenquote um knapp 3 Prozentpunkte nach unten verzerrt. (02.11.2020/ac/a/m)