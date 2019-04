Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mittwoch: Nach der ersten Verbesserung des deutschen ifo Geschäftsklimas seit August 2018 im März könnte der April eine Seitwärtsbewegung bringen, so die Analysten der DekaBank.



Allein dass es nicht wieder abwärts gehe, wäre schon ein Erfolg. Umso erfreulicher sollte der von den Analysten erwartete zweite Anstieg der Geschäftserwartungen in Folge nach einem 15 Monate währenden Abwärtstrend sein. In über 70% der Fälle sei dies in der Vergangenheit ein Vorbote für einen Trendwechsel gewesen. Tatsächlich gebe es ermutigende Vorzeichen: Der globale OECD-Frühindikator habe gedreht, die deutschen ZEW-Konjunkturerwartungen hätten sich zum sechsten Mal in Folge verbessert, und die sentix-Konjunkturerwartungen seien zum dritten Mal gestiegen.



Freitag: Die US-Wirtschaft sei unter schlechten Voraussetzungen in das Jahr 2019 gestartet. Es habe von allen Seiten gebremst: der zeitweilige Regierungsstillstand wegen der Haushaltssperre, übertriebene Lagerinvestitionen, schwacher Konsum. Gemessen hieran habe sich die Wirtschaft ordentlich geschlagen. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet dürfte das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal um 2,0% gestiegen sein. Ein Grund dafür sei, dass sich die Bereinigung der Lager zeitlich länger strecke und deshalb im ersten Quartal nur geringfügig bremsend gewirkt habe. Infolgedessen dürften allerdings auch die kommenden Monate von der Lagerentwicklung belastet bleiben. Erfreulich sei, dass der Wohnungsbau dank der gesunkenen Marktzinsen erstmals seit mehreren Quartalen wieder gewachsen sei. (18.04.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.