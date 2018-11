Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mittwoch: Die Investitionsdynamik der US-Unternehmen im dritten Quartal war überraschend schwach, so die Analysten der DekaBank.Freitag: Die wirtschaftliche Entwicklung in Euroland habe im dritten Quartal enttäuscht. Dies sei vor allem auf die schwache wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und Italien zurückzuführen gewesen. Die Einkaufsmanagerindices hätten für das dritte Quartal ein höheres Wachstum angedeutet. Es sei nicht davon auszugehen, dass sich die Einkaufsmanagerindices im November nun der schwachen Konjunkturdynamik anpassen und weiter fallen würden. Vielmehr sei nach den zahlreichen Rückgängen bei den Einkaufsmanagerindices in diesem Jahr mit einer Konsolidierung zu rechnen. Dies gelte sowohl für den Teilindex der Dienstleister als auch für den Teilindex der Industrie.Brexit: Der Entwurf des Austrittsabkommens, der seit dem 14. November vorliege, sei aus Sicht des Vereinigten Königreichs (UK) kein guter Deal. Denn die "Rückfallregelung" beschreibe das Verhältnis von UK und EU, sollte es nach dem Austrittsvertrag und dem Ende der Übergangsregelung zu keiner weiteren Einigung bezüglich der künftigen Handelsbeziehungen gekommen sein. Kurz nach der Einigung seien in UK zwei Minister und mehrere Staatssekretäre zurückgetreten. Daher würden die kommenden Tage durchaus Spannung, versprechen wie es in UK weitergehe. Ob Premierministerin May eine Chance habe, das Parlament auf ihre Seite zu ziehen, hänge nun vor allem davon ab, wie glaubhaft sie versichern könne, dass dieses Verhandlungsergebnis nur ein Zwischenstadium darstelle, bis ein umfassendes Freihandelsabkommen verhandelt worden sei. (16.11.2018/ac/a/m)