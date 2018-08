Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Montag: Die deutsche Wirtschaft hat sich im zweiten Quartal angesichts der vielen Problemfelder gut gehalten: Protektionismus, Schwelländerprobleme wie z.B. Türkei, Iran und Russland sowie europapolitische Themen wie Brexit und die Finanzpolitik in Italien, so die Analysten der DekaBank.nicht zu erwarten, aber ein kleines Plus sei durchaus möglich. Die Zeiten einer überschäumenden Stimmung bei den deutschen Unternehmen seien vorbei, aber gut sei die Stimmung allemal noch.Freitag: Im Handelsstreit zwischen China und den USA sei keine Entspannung absehbar. Es würden weitere US-Strafzölle auf chinesische Produkte drohen. Von Verunsicherung sei allerdings in den Einkaufsmanagerindizes nicht viel zu spüren: Der offizielle PMI für das verarbeitende Gewerbe sei zwar seit dem Jahreshoch im Mai um 0,7 Punkte auf zuletzt 51,2 gefallen, doch damit liege er noch immer leicht über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Die Analysten der DekaBank würden erwarten, dass der moderate Abwärtstrend im August angehalten und der Index auf 51,0 Punkte nachgegeben habe. Die chinesische Regierung habe auf die gestiegenen Konjunkturrisiken bereits reagiert und die Geld- und Fiskalpolitik gelockert. Dies werde den weiteren Rückgang des Wirtschaftswachstums zwar nicht stoppen, aber abfedern.Freitag: Die Inflationsrate im Euroraum dürfte im August weiterhin über der 2%-Marke gelegen haben. Grund hierfür seien die Preisanstiege bei Benzin und Diesel. Der im Juli gemessene Preisauftrieb bei der Kerninflation von 1,1% gegenüber dem Vorjahr dürfte wieder auf 1,0% zurückgehen. Die saisonalen Einflüsse wie z.B. die Preise für Pauschalreisen und sonstige Reiseausgaben wie Hotelübernachtungen und Transportdienstleistungen, die in den Vormonaten den Index stark hätten schwanken lassen, dürften auf ein normales Maß zurückfallen. Bei den Preisen für Nahrungsmittel sollte im August noch keine witterungsbedingte Verteuerung erkennbar sein, hier würden jedoch die Folgemonate stärker zu beachten sein. (24.08.2018/ac/a/m)