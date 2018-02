Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaft in Euroland läuft und die Stimmung bei den Unternehmen ist hervorragend, so die Analysten der DekaBank.Mittwoch: Auch in der letzten FED-Sitzung unter der Leitung von Janet Yellen dürfte der Zinsausblick ein bestimmendes Thema gewesen sein. Das Sitzungsprotokoll zumFED-Zinsentscheid im Januar dürfte Einblick darüber verschaffen, wie sich die Mehrheitsverhältnisse hinsichtlich der Anzahl an Leitzinserhöhungen in diesem Jahr verschoben hätten. Den Aussagen von verschiedenen FOMC-Mitgliedern nach diesem Zinsentscheid lasse sich eine leicht zunehmende Tendenz Richtung dem Vier-Schritt-Szenario entnehmen. Bislang präferiere die Mehrheit der FOMC-Mitglieder drei Leitzinserhöhungen in diesem Jahr. Neben dem Leitzinspfad könnten die FOMC-Mitglieder auch über das Thema "Inflationsziel" diskutiert hätten. Informationen zu diesem Thema wären ebenfalls zu beachten.Donnerstag: Das ifo-Geschäftsklima habe im Januar 2018 nach einem Ausrutscher im Dezember wieder auf dem Allzeithoch aus dem November 2017 gelegen. Die Stimmung bei den deutschen Unternehmern sei seit längerem hervorragend. Doch Verbesserungen beim ifo-Geschäftsklima würden immer schwerer fallen, denn die Hochkonjunktur beginne, Opfer ihres Erfolges zu werden: Engpässe bei Zulieferungen, Personal und Kapazitäten würden zunehmend die Produktion erschweren. Hinzu komme ein erstarkter Euro, der Exportzuwächse erschwere. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten der DekaBank mit einem leichten Rückgang des ifo-Geschäftsklima im Februar rechnen. Dies gelte sowohl für die Lagebeurteilung als auch die Erwartungskomponente beim ifo-Geschäftsklima. (16.02.2018/ac/a/m)