Deutschland - ifo-Geschäftsklima (Dienstag, 25.01.2022): Die deutschen Unternehmen kämpfen gerade mit vielen Problemen, die Industrie mit Lieferengpässen und hohen Energiekosten, die Dienstleister einschließlich des Handels mit den Pandemiefolgen, so die Analysten der DekaBank.FED - (Mittwoch, 26.01.2022): Die Leitzinsende der FED in den USA rücke immer näher. Gleichwohl gehe es bei diesem Zinsentscheid vordergründig darum, den Fuß vom geldpolitischen Gaspedal zu nehmen. Denn bislang kaufe die FED im Rahmen ihres monatlichen Kaufprogramms noch Anleihen. In zwei Schritten, also mit einer Reduzierung im Februar sowie im März, werde dieses Programm von der FED nun beendet werden. An den Kapitalmärkten werde inzwischen die Leitzinswende für den Zinsentscheid im März voll eingepreist. Beim letzten Leitzinserhöhungszyklus habe die FED beim Zinsentscheid unmittelbar vor der Leitzinswende auf eine mögliche Anhebung hingewiesen. Sollte solch ein Hinweis nun beim Statement zu diesem Zinsentscheid fehlen, wäre dies allerdings kein Signal für eine zeitliche Verschiebung.USA - Bruttoinlandsprodukt (Donnerstag, 27.01.2022): Der Start der US-Wirtschaft in das vierte Quartal 2021 sei fulminant gewesen. Nach inoffiziellen Berechnungen habe das Bruttoinlandsprodukt im Oktober um 1,6% gegenüber dem Vormonat zugenommen. Es sei allerdings ein herber Rückschlag im November gefolgt. Der Dezember liege noch nicht vor, aber auch in diesem Monat sei mit einer ausgeprägten Schrumpfung zu rechnen. Diese Entwicklungen hätten relativ wenig mit dem Infektionsgeschehen zu. Vielmehr würden den Statistikern Änderungen bspw. im Konsumverhalten der privaten Haushalte große Probleme bereiten. Insgesamt habe sich die US-Wirtschaft sehr deutlich von der Pandemie erholt. Die sogenannte V-Erholung sei zwar noch nicht vollständig, aber dieses Ziel dürfte 2023 ebenfalls erreicht werden.