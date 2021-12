Frankfurt (www.aktiencheck.de) - USA - FED (Mittwoch): Die FED hat bei ihrem Zinsentscheid im November begonnen, das Volumen ihres monatlichen Anleiheankaufprogramms von 120 Mrd. US-Dollar um jeweils 15 Mrd. US-Dollar im November sowie im Dezember zu verringern, so die Analysten der DekaBank.EZB - Ratssitzung (Donnerstag): Trotz wieder hoher Infektionszahlen und der Ausbreitung der neuen Virus-Variante dürfte die EZB bei dieser Ratssitzung die Absicht bekräftigen, die Nettoanleihekäufe des PEPP Ende März 2022 einzustellen. Sie dürfte dabei ein hohes Maß an Flexibilität bewahren, um auf eventuelle Störungen des finanziellen Umfelds reagieren zu können. Zudem dürfte eine befristete Anhebung des APP beschlossen werden, um eine stetige Reduktion der Käufe zu ermöglichen. Die neuen makroökonomischen Projektionen dürften erheblich höhere Inflationsraten in diesem und auch im kommenden Jahr anzeigen, danach jedoch einen Rückgang auf unter 2%. Die EZB würde damit unterstreichen, dass zeitnahe Leitzinserhöhungen deutlichere Signale für einen dauerhaft stärkeren Preisauftrieb voraussetzen würden.Deutschland - ifo-Geschäftsklima (Freitag): Es sei Winter und abermals schlage das Corona-Virus mit voller Wucht zu. Die Inzidenzen seien höher als in den Wellen zuvor, die Krankenhäuser seien am Limit und die Politik beginne, die Wirtschaft wieder herunterzufahren. Das würden insbesondere die Dienstleister merken. Die Industrie werde weiterhin durch Lieferengpässe gelähmt und könne dem nur wenig entgegensetzen. Gleichzeitig zeichne die Energiepreisexplosion Sorgenfalten auf die Stirn der Unternehmer und Verbraucher: Beide würden durch zusätzliche Kosten belastet, die ihre Ausgaben für andere Bereiche beschneiden würden. In diesem Umfeld werde sich das ifo-Geschäftsklima im Dezember deutlich nach unten korrigieren. Weder die Lageeinschätzung noch die Erwartungen dürften davon verschont bleiben. (10.12.2021/ac/a/m)