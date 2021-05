Frankfurt (www.aktiencheck.de) - China - Industrieproduktion (Dienstag): Die zwei Einkaufsmanagerindices für das verarbeitende Gewerbe Chinas haben sich im April in unterschiedliche Richtungen bewegt, doch das Indexniveau war in beiden Fällen solide und gab keinen Hinweis auf eine Schwächephase, so die Analysten der DekaBank.USA - FED-Bilanz (Mittwoch): Die aktuellen Diskussionen bzw. Nicht-Diskussionen der FOMC-Mitglieder würden schon etwas merkwürdig anmuten. Manche würden darauf beharren, zeitnah die sogenannte "Tapering"-Debatte zu beginnen. Andere FOMC-Mitglieder würden den Beginn der Diskussion noch für verfrüht halten. Gegenstand dieser Debatte solle sein, wann und in welcher Form die FED beginne, ihr monatliches Anleiheankaufprogramm von derzeit 120 Mrd. US-Dollar zu verringern. Das Sitzungsprotokoll zum Zinsentscheid der FED im April dürfte darüber Aufschluss geben, wie ausgeprägt zu diesem Zeitpunkt bereits thematisiert worden sei, wann die eigentliche Diskussion über den Ausstieg aus dem Anleiheankaufprogramm beginnen solle. Die Analysten der DekaBank würden derzeit davon ausgehen, dass die FOMC-Mitglieder Ende diesen Jahres den Beginn der Verringerung beschließen würden.Euroland - Einkaufsmanagerindices (Freitag): Die europäische Wirtschaft warte auf Wachstum. Im vierten Quartal 2020 und im ersten Quartal 2021 sei die Wirtschaftleistung in Euroland um 0,7% bzw. 0,6% geschrumpft. Die Frühindikatoren würden für ein gesamtwirtschaftliches Wachstum im zweiten Quartal 2021 sprechen. Zu diesen Frühindikatoren würden auch die vorläufigen Einkaufsmanagerindices im gehören Mai. Noch sei eine gespaltene europäische Wirtschaft zu erkennen. Der Teilindex für die Industrie zeige sehr deutlich, dass die Industrie keine Corona-Sorgen mehr plagen würden, sondern eher Lieferengpässe angesichts einer sehr hohen Nachfrage. Die Dienstleister hingegen würden einen mühsamen Erholungsweg im Zuge der Lockerung von Lockdownmaßnahmen beschreiten. (14.05.2021/ac/a/m)