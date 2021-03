Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutschland - ZEW-Umfrage (Dienstag): Die Finanzmarktanalysten werden zurzeit hin- und hergeworfen, so die Analysten der DekaBank.USA - Einzelhandelsumsätze (Dienstag): Die US-Einzelhandelsumsätze dürften im Februar gegenüber dem Vormonat geschrumpft sein. Nach dem starken Anstieg im Januar erscheine dies nicht weiter überraschend zu sein. Allerdings habe eine unzureichende Saisonbereinigung in den Vormonaten für den starken Januar-Anstieg gesorgt - ein negativer Rückpralleffekt im Februar wäre insoweit nicht erforderlich. Zudem hätten die Einkommens- und Konsumdaten gezeigt, dass im Januar auch das fünfte Konjunkturpaket von Ende letzten Jahres geschoben habe. Ein Konsumrückgang im Februar würde bedeuten, dass dieser Fiskalschub nur einem Strohfeuer geglichen habe. Dies sei für den weiteren zeitnahen Ausblick nicht unbedeutend, weil mit dem nun beschlossenen sechsten Konjunkturpaket eine noch ausgeprägtere Entwicklung drohe.USA - Fed Funds Rate (Mittwoch): Beim FED-Zinsentscheid stünden zwar keine unmittelbaren Entscheidungen an, die Bilanzausweitung bleibe unverändert und die Leitzinsen auch. Aber in den vergangenen Wochen seien die Renditen für US-Staatsanleihen im längeren Laufzeitenbereich sehr kräftig angestiegen. Die Aussagen von Jerome Powell in der anschließenden Pressekonferenz zu diesen Entwicklungen könnten auf Marktinteresse stoßen. Bislang habe es den Anschein, als ob die Märkte die FED vor sich hertreiben würden und die FOMC-Mitglieder mit den höheren Renditeniveaus durchaus nicht unzufrieden wären. Angesichts der Verabschiedung des sechsten Konjunkturpakets bestehe für den Wirtschaftsausblick vermutlich weiterer Anpassungsbedarf nach oben und wohl auch für den Inflationsausblick. Auch der avisierte Leitzinspfad erscheine zu flach zu sein. (12.03.2021/ac/a/m)