Deutschland - ZEW-Konjunkturumfrage (Dienstag): Weiterhin ist es schwierig, die Stimmungsindikatoren zu interpretieren, weil nicht klar ist, wie die Befragten ihr Kreuzchen machen: Orientieren sie sich am Wachstum oder am Auslastungsgrad der Wirtschaft, fragen die Analysten der DekaBank.USA - Verbraucherpreise (Dienstag): Die Erholung der US-Wirtschaft sei bislang eindrucksvoll und überraschend kräftig gewesen. Die Überraschung beschränkte sich aber nicht alleine auf das Bruttoinlandsprodukt, sondern auch auf die Preisentwicklung. So habe es zunächst zwar einen deutlichen Nachfrageschock gegeben und die Preise gesunken seien. Aber schon relativ früh habe eine unerwartet deutliche Gegenbewegung eingesetzt. Im September dürfte die Jahresteuerungsrate der US-Verbraucherpreise weiter angestiegen sein. Dies gelte auch für die Kernrate, also ohne Nahrungsmittel- und Energiepreise. Nichtsdestotrotz stelle sich weiterhin die Frage, ob nicht zeitverzögert der wirtschaftliche Einbruch und der daraus resultierende niedrige Auslastungsgrad eine preisdämpfende Wirkung noch entfalten würden.USA - Einzelhandelsumsätze vs. Industrieproduktion (Freitag): Die wirtschaftliche Erholung schwäche sich in den USA ab. Dies dürfte sowohl bei den Einzelhandelsumsätzen als auch bei der Industrieproduktion im September ersichtlich werden. Allerdings würden die Umsätze bereits das Vorkrisenniveau übertreffen, während die Produktion hiervon noch weit entfernt sei. Tagesdaten zum Konsum würden andeuten, dass die Umsatzentwicklung immer noch relativ solide sei. Zudem habe der Arbeitsmarktbericht einen weiteren kräftigen Lohnzuwachs angedeutet. Damit lägen die finanziellen Mittel vor, um die Konsumaktivität auszuweiten, obwohl die fiskalische Unterstützung abnehme. Der Arbeitsmarktbericht beinhalte allerdings auch eine unveränderte Wochenarbeitszeit im verarbeitenden Gewerbe. Dies sei ein Hinweis darauf, dass die Produktion nicht kräftig angestiegen sein dürfte.