Frankfurt (www.aktiencheck.de) - China: Einkaufsmanagerindices (Montag): Die chinesische Wirtschaft setzt ihren Erholungskurs fort, so die Analysten der DekaBank.Euroland: Verbraucherpreise (Dienstag): Die Verbraucherpreise im Euroraum hätten sich im Juli uneinheitlich zwischen den Mitgliedsländern entwickelt. Vermutlich infolge der Corona-Pandemie seien in Italien und Frankreich Preissenkungen bei Bekleidungsartikeln deutlich geringer ausgefallen als zu dieser Jahreszeit üblich, was die Kerninflation auch auf Euroland-Ebene überraschend habe ansteigen lassen. Im August sollten diese saisonalen Verwerfungen aber abgenommen haben und die Kerninflation entsprechend wieder zurückgehen. Die Preise von Benzin, Diesel und Heizöl seien im Monatsvergleich leicht gesunken und auch bei saisonalen Lebensmitteln bestehe noch etwas Spielraum nach unten. Alles in allem würden die Analysten der DekaBank einen Rückgang der Gesamtinflationsrate auf 0,1% im Vergleich zum Vorjahresmonat erwarten.USA: US-Arbeitsmarkt (Freitag): Die Erholung am US-Arbeitsmarkt dürfte sich auch im August fortgesetzt haben. Mit einem Stellenaufbau von 1,7 Millionen würden die Analysten der DekaBank einen ähnlich hohen Zuwachs wie im Monat zuvor erwarten. Gemessen am Beschäftigungsniveau zu Beginn des Jahres sei der eigentliche Nachholbedarf noch viel höher und der Stellenaufbau dürfte nur mit abnehmender Dynamik erfolgen. Zwei gegenläufige Effekte würden im August Auswirkungen haben: Das Census Bureau habe berichtet, dass für den Befragungszeitraum ca. 250 Tsd. zeitlich befristete Stellen geschaffen worden seien. Hingegen dürfte sich aufgrund der Saisonbereinigung im Bereich der Lehrer der vorherige Stellenbau um ca. 200 Tsd. wieder korrigieren. Bei der Arbeitslosenquote würden die Analysten der DekaBank einen Rückgang auf 9,6% erwarten - ein noch immer hohes Niveau. (28.08.2020/ac/a/m)