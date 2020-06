Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Euroland-Einkaufsmanagerindices (Dienstag): Die europäische Wirtschaft durchlebt die schwerste Krise seit dem zweiten Weltkrieg, so die Analysten der DekaBank.Deutschland: ifo Geschäftsklima (Mittwoch): Der Tiefpunkt der Corona-Rezession dürfte im April erreicht worden sein. Schon der Mai habe eine leichte Belebung der Konjunktur gebracht, die sich aber nicht in der Lagebeurteilung der ifo-Umfrage bemerkbar gemacht habe. Der damalige Anstieg des Geschäftsklimas habe einzig und allein an den besseren Geschäftserwartungen gelegen. Für die Juni-Umfrage würden die Analysten der DekaBank eine erste Verbesserung der Lagebeurteilung erwarten. Die Geschäftserwartungen sollten dagegen - wie schon im Vormonat - kräftiger zulegen können. Sinkende Infektionszahlen und die massive Unterstützung durch die Geld- und Fiskalpolitik würden die Unternehmen auf bessere Zeiten hoffen lassen. Angesichts der schwachen Verfassung der Gegenwart sei das allerdings auch keine allzu verwegene Hoffnung. Das ifo-Geschäftsklima werde sich daher im Juni zum zweiten Mal in Folge verbessern.Die Ausgaben und Einnahmen der privaten US-Haushalte (Freitag) würden auch im Mai ungewöhnlich hohe Veränderungsraten aufweisen: Überraschend stark seien die Einzelhandelsumsätze im Mai gegenüber dem Vormonat angestiegen und dies dürften nun auch die Konsumausgaben insgesamt bestätigen: Der Konsum sei sehr stark in den neuen Aufschwung gestartet. Der Arbeitsmarktbericht habe zudem angedeutet, dass auch bei den Löhnen und Gehältern ein kräftiger Zuwachs vorliegen dürfte. Gleichwohl hätten die privaten Haushalte im April von dem Konjunkturprogramm CARES profitiert. Die darin enthaltenen Einmalzahlungen seien extrem rasch verteilt worden, sodass nun im Mai der negative Rückpralleffekt erfolge. Weniger spektakulär werde sich der Deflator entwickeln. (19.06.2020/ac/a/m)