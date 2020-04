Euroland: Bruttoinlandsprodukt (Donnerstag): Die Wirtschaft in Euroland sei bereits im vierten Quartal 2019 auf schwachen Füßen gestanden. Unter den vier großen EWU-Ländern habe nur die spanische Wirtschaft zum Jahresende 2020 ein Wachstum vorweisen können. Spätestens seit März tobe nun die Corona-Krise in Euroland. Ausgangssperren und Produktionsstillegungen hätten jede Wachstumshoffnung für das erste Quartal 2020 zerstört. Dabei dürfte die Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts im ersten Quartal sogar noch "moderat" geblieben sein. Denn die Monate Januar und Februar seien in der europäischen Wirtschaft eigentlich ganz passabel gelaufen. Die volle Wucht der Corona-Krise in Euroland werde sich dann wohl im zweiten Quartal 2020 in den Zahlen widerspiegeln.



EZB: Wertpapierkäufe (Donnerstag)



Das übergeordnete Ziel der EZB bestehe im Augenblick darin zu verhindern, dass sich die Corona-Pandemie auf das finanzielle Umfeld niederschlage und dadurch die realwirtschaftlichen Folgen noch schwerwiegender mache. Obwohl ihr dies bislang nur bedingt gelungen sei, würden die Analysten der DekaBank bei dieser Ratssitzung keine neuen Maßnahmen der EZB erwarten. Das Pandemic Emergency Purchase Programme gebe ihr für die nächsten Monate genügend Flexibilität und könnte bei Bedarf aufgestockt werden. Der Tenor der Pressekonferenz dürfte vielmehr darin bestehen, dass die Fiskalpolitik einen Großteil der Krisenbewältigung zu schultern habe und dafür ein hohes Maß an finanzieller Solidarität zwischen den Mitgliedsländern notwendig sei. (24.04.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - USA: Bruttoinlandsprodukt (Mittwoch): Das US-Bruttoinlandsprodukt dürfte im ersten Quartal ein deutliches Minus verzeichnet haben, so die Analysten der DekaBank.Sie würden den ausgeprägtesten Rückgang seit dem vierten Quartal 2008 erwarten. Aufgrund von Corona-bedingten Restriktionen sei das Wirtschaftsleben ab März erheblich eingeschränkt worden. Dies würden die schon bekannten Werte für das inoffizielle monatliche Bruttoinlandsprodukt zeigen. Bis einschließlich Februar habe sich die US-Wirtschaft sogar etwas besser entwickelt als die Analysten der DekaBank es zu Jahresbeginn erwartet hätten. Dem Rückgang im ersten Quartal werde ein weitaus stärkeres Minus im zweiten Quartal folgen. Erste kurzfristige Konjunkturindikatoren würden zumindest eine Bodenbildung in der ersten Aprilhälfte andeuten. Die Erholung dürfte jedoch erst in den Werten für das dritte Quartal so richtig sichtbar werden.