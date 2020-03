Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Euroland: Economic Sentiment (Montag): Das Economic Sentiment für Euroland war zuletzt viermal in Folge angestiegen und deutete auf eine Erholung der europäischen Wirtschaft im ersten Quartal 2020 hin, so die Analysten der DekaBank.China: Einkaufsmanagerindices (Mittwoch): Die Wirtschaft Chinas sei in der ersten Februarhälfte weitgehend zum Erliegen gekommen, nachdem die Regierung drastische Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie verhängt habe. Seit Mitte Februar würden die Wanderarbeiter nach und nach an ihre Arbeitsorte zurückkehren und die Betriebe die Produktion wieder aufnehmen. Aufgrund von Störungen der Lieferketten und des Einbruchs der Weltwirtschaft dürfte China auch in den kommenden Monaten nicht vollständig zur Normalauslastung zurückkehren. Doch der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe dürfte im März in jedem Fall einen deutlichen Anstieg zu verzeichnet haben. Die Analysten der DekaBank würden einen Wert von 48,0 Punkten, nach 35,7 Punkten im Februar prognostizieren.USA: Arbeitsmarktbericht (Freitag): Die Auswirkungen von Corona auf den US-Arbeitsmarktbericht im März würden sich nur schwer abschätzen lassen. Die Prognose der Analysten der DekaBank eines Rückgangs um 200.000 Stellen sei nicht besonders stark ausgeprägt. Aber der Bericht sei in den ersten beiden Märzwochen erhoben worden und noch zu Beginn des Monats sei die US-Wirtschaft kaum vom Virus befallen gewesen. In den USA gelte laut Statistik nur derjenige als Beschäftigt, der auch tatsächlich gearbeitet habe. Alleine im Bereich Freizeit und Gastronomie seien noch im Februar knapp 17 Millionen beschäftigt gewesen und es sei zu vermuten, dass in diesem Bereich sehr viele Personen nicht zur Arbeit hätten erscheinen dürfen. Sollte der Shutdown auch im April vorliegen, dürfte dann der monatliche Beschäftigungsaufbau bei weitem ausgeprägter ausfallen als im März. (27.03.2020/ac/a/m)