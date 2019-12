Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mittwoch: Die amerikanische Zentralbank wird bei ihrem letzten Zinsentscheid in diesem Jahr nach drei Senkungen in Folge keine Änderung an ihrem Leitzinsintervall vornehmen, so die Analysten der DekaBank.Donnerstag: Bei ihrer ersten Ratssitzung mit Christine Lagarde als Präsidentin dürfte sich die Europäischen Zentralbank bemühen, Kontinuität in ihrer Geldpolitik zu demonstrieren. Die Forward Guidance zu den zukünftigen Leitzinsen und Wertpapierkäufen sollte unverändert bleiben, und auf der Pressekonferenz dürfte Lagarde Aussagen vermeiden, die die herrschenden Markterwartungen gravierend verschieben könnten. Angesichts der Kritik verschiedener Ratsmitglieder am ultra-expansiven Kurs der EZB wachse das Interesse an der angekündigten Überprüfung ihrer geldpolitischen Strategie. Lagarde dürfte jedoch darauf hinweisen, dass dieses Vorhaben viel Zeit erfordere und der Rat noch dabei sei, die relevanten Fragestellungen zu identifizieren.Donnerstag: Das Vereinigte Königreich (UK) wähle am 12. Dezember das britische Unterhaus. Von diesen vorgezogenen Neuwahlen erhoffe sich der britische Premierminister Boris Johnson eine Parlamentsmehrheit, mit der er den Brexit im Januar vollziehen könne. Die Wahlumfragen würden seine Erwartung unterstützen. Allerdings hätten diese schon häufig in die Irre geführt. Denn in UK müsse man einen Wahlkreis gewinnen, um einen Parlamentssitz zu bekommen. Umfragen nach Wahlkreisen gebe es jedoch nicht. Insofern bleibe es bis zur Verkündung des Wahlergebnisses am frühen Freitagmorgen spannend, wer die absolute Mehrheit an Parlamentssitzen gewinnen werde - Johnson oder die oppositionellen Parteien, die ein erneutes Referendum anstreben würden. (06.12.2019/ac/a/m)