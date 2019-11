Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Donnerstag: Am 5. Dezember kommen die Ölminister der OPEC-Staaten zu ihrem regulären halbjährlichen Treffen in Wien zusammen, um über die Ölfördermenge des Kartells zu beraten, so die Analysten der DekaBank.Freitag: Die Industrierezession wüte in Deutschland weiter: Der Start in das vierte Quartal scheine misslungen zu sein, denn es deute sich ein abermaliges Schrumpfen der Auftragseingänge und der Industrieproduktion an. Damit drohe das sechste Quartal mit einer schrumpfenden industriellen Erzeugung. Derzeit würden sich die strukturellen Probleme der Automobilindustrie mit den von außen herangetragenen Behinderungen durch die Handelsstreitigkeiten und den Brexit überlagern. Unerfreulicherweise werde wohl auch die Bauproduktion geschrumpft sein. Damit deute sich ein Rückgang der Produktion im deutschen produzierenden Gewerbe im Oktober an.Freitag: Der US-Arbeitsmarktbericht für November dürfte weiterhin bestätigen, dass sich die US-Wirtschaft auf einem relativ soliden Wachstumspfad befinde. Die wichtigsten Frühindikatoren für den Arbeitsmarkt hätten sich zuletzt in der Gesamtbetrachtung wenig verändert. Das Streikende bei General Motors sorge allerdings für einen zusätzlichen Beschäftigungsaufbau in Höhe von ca. 40.000 Stellen. Diese Personen hätten nach Definition des Bureau of Labor Statistics im Oktober als nicht beschäftigt gegolten und würden nun wieder als Beschäftigte gezählt. Im Oktober habe die Arbeitslosenquote knapp oberhalb der Rundungsgrenze zur 3,5% gelegen und dürfte im November wieder darunter liegen. Hinsichtlich der Lohndynamik würden die Analysten der DekaBank einen leicht überdurchschnittlichen Anstieg gegenüber dem Vormonat erwarten. (29.11.2019/ac/a/m)