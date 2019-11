Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Montag: Die Nachrichtenlage ist derzeit wechselhaft, aber unterm Strich positiv, so die Analysten der DekaBank.Mittwoch: Die US-Verbraucherpreise seien im Berichtsmonat Oktober auf den ersten Blick unspektakulär gewesen. Insgesamt seien sie aufgrund von Energiepreisen leicht überdurchschnittlich gegenüber dem Vormonat gestiegen. Allerdings habe es auffallend starke Preisänderungen in mehreren Teilbereichen gegeben. Der Deflator der privaten US-Konsumausgabenfür Oktober verspreche insoweit Spannung, weil diese Teilbereiche im Deflator andere Gewichte hätten als im Verbraucherpreisindex. Lasse man Energie und Nahrungsmittel außen vor, dann dürfte die Inflationsrate mit 1,7% weiterhin unterhalb der Zielmarke der FED gelegen haben. Relativ schwach sei der private Konsum in das Schlussquartal gestartet. Hierauf hätten die Einzelhandelsumsätze hingewiesen. Das Einkommensplus dürfte aufgrund des Wegfalls von Sonderhilfen für Landwirte nur gering gewesen sein.Freitag: Die Inflationsrate im Euroraum dürfte im Novemberauf 0,9% (gegenüber dem Vorjahr) zugelegt haben. Zwar seien die Preise von Benzin, Diesel und Heizöl im Monatsvergleich leicht rückläufig gewesen, jedoch sei in anderen Bereichen von einer tendenziell zunehmenden Teuerung auszugehen. Dies gelte besonders für Dienstleistungen, wo sich die Effekte der steigenden Löhne als erstes zeigen sollten. Hinzu kämen positive Basiseffekte, denn vor Jahresfrist seien insbesondere in Deutschland Preisrückgänge bei Pauschalreisen zu beobachten gewesen, die über das übliche Saisonmuster weit hinausgegangen seien. Wiederhole sich dies in diesem Jahr nicht im gleichen Ausmaß, werde die Kernrate der Verbraucherpreise vorübergehend auf 1,3% ansteigen. (22.11.2019/ac/a/m)