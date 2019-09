Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Montag: Der Handelskonflikt mit den USA, die Schwäche des globalen Handels und die Probleme der heimischen Autoindustrie lasten auf dem verarbeitenden Gewerbe Chinas, so die Analysten der DekaBank.Dienstag: Die Inflation im Euroraum dürfte im September mit 1,0% gegenüber dem Vorjahresmonat auf dem gleichen Niveau geblieben sein wie im August. Nach einem zuletzt unterdurchschnittlichen Preisauftrieb dürfte die Kernrate, bedingt durch positive Basiseffekte, wieder auf 1,0% geklettert sein. Gleichzeitig habe der temporäre Anstieg des Ölpreises nach dem Angriff auf die Raffinerie in Saudi-Arabien keinen allzu großen Einfluss auf die Inflation im Euroraum gehabt. Lediglich Heizöl habe sich spürbar verteuert, während die Verbraucherpreise von Diesel nur geringfügig gestiegen und die von Superbenzin im Monatsvergleich sogar gefallen seien. Da sich dies mit überdurchschnittlich starken Preisansteigen von Energiegütern im Vorjahresmonat vergleiche, sei in der Jahresrate der Inflation kein Anstieg zu sehen.Freitag: Am US-Arbeitsmarkt habe sich in vergangenen Monaten ein deutlicher Wechsel vollzogen: Die steigende Arbeitsmarktnachfrage der Unternehmen sei auf ein weniger verfügbares Arbeitsangebot getroffen. Die Folge sei gewesen, dass die Beschäftigungsdynamik nachgelassen habe (was auch ein Ausdruck des schwächeren gesamtwirtschaftlichen Wachstums sei) und die Löhne kräftiger angestiegen seien. So habe das auf das Gesamtjahr hochgerechnete Lohnwachstum in den vergangenen drei Monaten über 4% betragen - eine Rate, die in diesem langen Aufschwung noch nicht gerissen worden sei. Im September würden die Frühindikatoren einen moderaten Beschäftigungsaufbau andeuten, und bei den Löhnen dürfte es ebenfalls eine leichte Beruhigung geben. (27.09.2019/ac/a/m)