Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dienstag: Das britische Parlament, das mehrheitlich gegen einen No-Deal-Brexit ist, steht in dieser ersten Sitzungswoche nach der Sommerpause unter enormem Handlungsdruck, so die Analysten der DekaBank..Freitag: Die deutsche Industrie befinde sich seit einem Jahr in einer Rezession, deren Ausmaß sich zuletzt noch verschärft habe. Die mannigfaltigen politischen Unwägbarkeiten vom Handelsstreit bis zu Brexit würden die Unternehmen vorsichtig werden lassen. Sie würden sich durch eine Verringerung der Lager und Bestellungen sowie durch das Aufschieben von Investitionen auf schwere Zeiten vorbereiten. Das dürfte auch im Juli die industrielle Erzeugung behindert haben. Belastend könnten sich auch die in vielen Bundesländern beginnenden Schulferien ausgewirkt haben. Etwas besser scheine es in der Bauwirtschaft gelaufen zu sein, doch unterm Strich gehe die Produktion im produzierenden Gewerbe nach dem starken Minus im Vormonat nochmals leicht zurück.Freitag: Der US-Arbeitsmarktbericht für August dürfte einmal mehr bestätigten, dass sich die US-Wirtschaft weiterhin auf einem relativ robusten Wachstumspfad befinde. Die bislang vorliegenden Frühindikatoren würden sogar eine leichte Zunahme der Beschäftigungsdynamik andeuten. Der von den Analysten der DekaBank erwartete Beschäftigungsaufbau übertreffe mit 180.000 Stellen den Durchschnitt der vergangenen sechs Monate um ca. 40.000 Stellen. Vollkommen immun sei die US-Wirtschaft allerdings von den globalen Abschwächungstendenzen nicht. Insbesondere im verarbeitenden Gewerbe wäre ein Beschäftigungsabbau nicht verwunderlich. Neben einem leichten Rückgang der Arbeitslosenquote würden die Frühindikatoren auch eine gute Lohndynamik andeuten.(30.08.2019/ac/a/m)