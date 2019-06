China schärfe seine Waffen in Sachen seltene Erden: Offiziellen chinesischen Medien zufolge könnten auch Endprodukte, die diese Rohstoffe enthalten würden, unter die Exportbeschränkungen für Technologieprodukte fallen. Die Beschränkungen seien in Erwiderung der Attacken auf Huawei angekündigt worden. Das Thema seltene Erden sei aus wirtschaftlicher Sicht sehr wichtig für die USA, da der riesige Technologiesektor stark von diesen Produkten abhänge. Auch aus geostrategischer Sicht sei es von Bedeutung, denn die am höchsten entwickelten Waffen der US-Streitkräfte würden ganz wesentlich mit seltenen Erden gefertigte Komponenten enthalten.



Donald Trump seinerseits habe erneut behauptet, dass zahlreiche Währungen gegenüber dem Dollar zu schwach bewertet seien, und habe abermals an die Chinesische Zentralbank (PBoC) appelliert, keine Abschwächung des Yuan unter die Marke von 7 Yuan pro Dollar zuzulassen. Daraufhin habe der Chef der PBoC, Yi Gang, zu verstehen gegeben, dass die Zentralbank den Yuan unter Umständen nicht weiter verteidigen werde. Ein Gespräch zwischen Xi Jinping und Donald Trump auf dem G20-Gipfel und dessen Ergebnisse würden demnach Tag für Tag wichtiger.



Vor dem am 28. und 29. Juni in Japan stattfindenden G20-Gipfel werde sich die Aufmerksamkeit vorerst auf die FED-Sitzung am 19. Juni richten. Nach den sehr moderaten Äußerungen einiger ihrer Mitglieder und insbesondere ihres Vorsitzenden Jerome Powell werde auf Maßnahmen der Notenbank gelauert. Auch wenn eine Zinssenkung auf dieser Sitzung nicht auf der Tagesordnung stehe, würden die Märkte damit rechnen, dass der Offenmarktausschuss (FOMC) die Äußerungen von Powell bestätigen und einer Senkung der Leitzinsen auf der Juli-Sitzung den Weg ebnen werde. Hierzu werde es vermutlich zwar kommen, doch Anleger müssten weiter misstrauisch sein.



Das Ausbleiben schlechter Nachrichten beim G20-Gipfel in Verbindung mit stabileren makroökonomischen Daten sei ein glaubhaftes Szenario für die nächsten Wochen, wäre aber kein wichtiger Katalysator für die Märkte. Allerdings könnte dieses Szenario die FED von Zinsmaßnahmen im Sommer abbringen. Zweifelsohne würde ein Status quo von den Anlegern schlecht aufgenommen werden, deren Erwartungen hinsichtlich der Maßnahmen der Notenbank und ihrer Fähigkeit, in völligem Einklang mit dem Verlauf des Konjunkturzyklus zu handeln, überzogen gewesen seien.



Nach der Korrektur im Mai sei in den ersten Juniwochen eine kräftige Erholung der Märkte zu beobachten gewesen. Angesichts von Ereignissen, die erhebliche Bewegungen auslösen und uns die Richtung für die nächsten Monate weisen könnten, ist vorerst Abwarten angesagt, so die Experten von La Financière de l'Echiquier. (18.06.2019/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte schlossen die vergangene Woche ohne größeren Trend leicht im Plus, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer und Enguerrand Artaz, Fondsmanager bei La Financière de L'Echiquier.Zu Beginn der Woche hätten sie angesichts der Einigung zwischen den USA und Mexiko deutlich zugelegt. Denn am vorherigen Wochenende habe US-Präsident Donald Trump via Twitter die Aussetzung der mehrere Wochen zuvor angekündigten Zollerhöhungen verkündet, nachdem die mexikanische Regierung beim Thema Migration Zusagen gemacht habe. Allerdings sei der Kursanstieg aufgrund wichtiger Treffen und anhaltender Unsicherheit rasch ins Stocken geraten.Die größte Ungewissheit betreffe den Handelsstreit zwischen den USA und China, da weiterhin Zweifel bestünden, ob es auf dem nächsten G20-Gipfel zu einem Gespräch zwischen Xi Jinping und Donald Trump kommen werde. Nach Angaben von Larry Kudlow, Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, warte Trump nach wie vor darauf, dass sein chinesischer Amtskollege der Unterredung zustimme. Darüber hinaus hätten beide Seiten ihre Drohungen fortgesetzt, wenn auch weniger direkt als in den Wochen zuvor.