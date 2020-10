Bonn (www.aktiencheck.de) - Die "Make in India"-Initiative wurde vom indischen Premierminister Narendra Modi bereits 2014 verkündet, so die Analysten von Postbank Research.



Durch die Coronavirus-Krise habe der Plan, Indien in ein globales Fertigungszentrum zu verwandeln, neuen Schwung erhalten. Im Mai sei ein Konjunkturpaket in Höhe von umgerechnet 245 Milliarden Euro verabschiedet worden, das dazu beitragen solle, ein "selbstständiges Indien" aufzubauen. Der Anteil des Verarbeitenden Gewerbes solle hierzu von derzeit 17 Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf 25 Prozent im Jahr 2022 ausgeweitet werden; 100 Millionen neue Jobs sollten entstehen.



Zur Umsetzung der Pläne würden neben einer Senkung der Unternehmenssteuer die geplante Erhöhung von Einfuhrzöllen und die Subvention einzelner Produktionszweige beitragen. Zwar könnten sich die gesetzten Ziele als etwas überambitioniert erweisen, insgesamt würden die Analysten jedoch durch "Make in India" mit einem anhaltenden Rückenwind für indische Unternehmen aus den Bereichen IT, Pharmazie, Autos und Textil rechnen. (01.10.2020/ac/a/m)



