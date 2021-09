Das Unternehmen habe zuletzt ein ordentliches Wachstum hingelegt: Im Geschäftsjahr 2020 sei der Umsatz, den Majorel mit seinen gut 400 Kunden erwirtschaftet habe, um 14 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro gestiegen. Der Gewinn sei auf 86 Millionen Euro und damit auf mehr als das Fünffache des Vorjahres geklettert.



Im ersten Halbjahr 2021 stehe ein Umsatzplus von 37 Prozent auf 877 Millionen Euro zu Buche. Mit 85 Millionen Euro erreiche der Gewinn bereits nach sechs Monaten das Niveau des Gesamtjahres 2020.



Trotz des holprigen Börsengangs ist Majorel mit seinem breiten Kundenstamm und dem beachtlichen Wachstum ein interessanter Börsen-Neuling, den "Der Aktionär" auf dem Zettel behalten wird, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 24.09.2021)



Die Majorel Group Luxembourg S.A. (kurz: Majorel) ist ein Callcenter-Betreiber mit Hauptsitz in Luxemburg. Sie entstand 2019 durch die Zusammenführung der Callcenter-Aktivitäten der Bertelsmann-Tochter Arvato und des marokkanischen Callcenter-Betreibers Saham. Das Unternehmen firmiert als Société Anonyme (SA). (24.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Das hatten sich alle Beteiligten anders vorgestellt: Zum Börsenstart von Majorel (ISIN LU2382956378) am Freitag in Amsterdam gibt die Aktie des Call-Center-Betreibers nach, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Bereits der Ausgabepreis habe am unteren Ende der anstrebten Preisspanne gelegen, womit das IPO den Mehrheitseigentümern Bertelsmann und Saham deutlich weniger einbringe als erhofft.In den ersten Minuten seien die Papiere bis auf 30,50 Euro abgerutscht und hätten damit acht Prozent unter dem Ausgabepreis von 33 Euro gelegen. Danach habe sich die Aktie leicht erholt und am Vormittag um die 31-Euro-Marke gependelt.