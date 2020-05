Das Gap zu Erdöl und Ethanol müsse geschlossen werden - daher rechne Stork mit steigenden Kursen



Die Storyline stimme, die Committments-of-Traders-Daten, die anzeigen würden wie sich Profis im Markt positionieren würden, würden eine klare Tendenz zeigen, denn die Long-Positionen würden seit Juli 2019 bereits stark ansteigen. Auch die Saisonalität stehe auf grün. Stork sehe hier steigende Kurse im Mais bis Mitte Juni.



DAS sei Mais



Mais und Maisnebenprodukte würden heutzutage zu vielen alltäglichen Nahrungsmittel, wie z.B. Margarine, verarbeitet. Die größte Verwendung von Mais sei allerdings die Futtermittelherstellung für Nutztiere, in der Industrie werde Mais für die Herstellung von Klebstoffen oder auch Ethanol verwendet. Weltweit habe die Produktion von Mais 2018/19 insgesamt 1.099,61 metrische Tonnen betragen. Der größte Produzent sei in diesem Zeitraum die USA mit 366,29 Mio. Tonnen gewesen, gefolgt von China und Brasilien mit 257,33 Mio. und 94,5 Mio. Tonnen. Der Anteil der Vereinigten Staaten an der weltweiten Produktion habe 33,31% betragen. Die USA seien auch der größte Exporteur mit 62,00 Mio. Tonnen, auf Platz zwei finde sich die Ukraine mit 28,5 Mio. und Brasilien mit 28 Mio. Tonnen.



Darum sei "Der Aktionär" bullish



Die chinesischen Maispreise hätten bereits reagiert und seien im April stark gestiegen. Stork sehe das als eine Art Frühindikator. Am 8. Mai 2020 habe auch der ALGO-GT ein Kaufsignal generiert. Storyline, CoT-Daten und Saisonalität stünden auch auf Grün. "Der Aktionär" sei bereits long. (22.05.2020/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am 21. April 2020 erreichte der Mais-Future ein neues Tief bei 309 US-Cent und markierte damit ein neues Sechsjahrestief, so Carsten Stork vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Sinkende Nachfrage aufgrund der Coronakrise, Schweinepest, Handelskrieg, fester US-Dollar, niedrige Energiepreise und ein schwacher brasilianischer Real (BRL) - das alles seien Faktoren, die dem Maispreis in den letzten Wochen ordentlich zugesetzt hätten. Nun würden sich aber die Anzeichen für eine Trendwende mehren.Hohe Korrelation