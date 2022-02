Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Mainz Biomed (ISIN: NL0015000LC2, WKN: A3C6XX, Ticker-Symbol: 4TO, NASDAQ-Symbol: MYNZ) entwickelt marktreife molekulargenetische Diagnostiklösungen für lebensbedrohliche Erkrankungen. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens ist ColoAlert, ein genauer, nicht-invasiver und einfach anzuwendender diagnostischer Früherkennungstest für Darmkrebs. ColoAlert wird derzeit in ganz Europa vermarktet. Der klinische Studien- und Einreichungsprozess der FDA soll im ersten Halbjahr 2022 für die US-amerikanische Zulassung eingeleitet werden. Das Produktkandidaten-Portfolio von Mainz Biomed umfasst PancAlert, einen Frühstadium-Screening-Test für Bauchspeicheldrüsenkrebs, der auf der Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktions-basierten (PCR)-Multiplex-Detektion von molekulargenetischen Biomarkern in Stuhlproben basiert, und die GenoStick-Technologie, eine Plattform, die entwickelt wird, um Erreger molekulargenetisch nachweisen. (23.02.2022/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mainz Biomed-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Mainz Biomed B.V. (ISIN: NL0015000LC2, WKN: A3C6XX, Ticker-Symbol: 4TO, NASDAQ-Symbol: MYNZ) unter die Lupe.Die Mainz Biomed-Aktie könne am heutigen Mittwoch wieder deutlich zulegen. Auf der Handelsplattform Tradegate gehe es mehr als zwölf Prozent nach oben auf 13,50 Euro. Es würden gute News aus den USA zum Darmkrebsfrüherkennungstest ColoAlert beflügeln.Die US-Zulassungsbehörde FDA habe die Voreinreichungsunterlagen zur Überprüfung angenommen, melde das Mainzer Unternehmen. "Durch die Annahme der Voreinreichungsunterlagen zur Überprüfung gibt die FDA dem Unternehmen Feedback in Bezug auf sein vorgeschlagenes Design für die zentrale klinische Studie für ColoAlert in den USA", so Mainz Biomed.Das Feedback der FDA werde für das zweite Quartal 2022 erwartet und gebe Mainz Biomed die Gelegenheit, einen vorläufigen Einblick und eine Anleitung hinsichtlich der potentiellen technischen Parameter und Endpunkt der Studie zu erhalten. Der Start der US-Studie solle im Jahr 2023 erfolgen."Das von der FDA angebotene Voreinreichungsforum ist eine fantastische Gelegenheit, wertvollen Input zu erhalten, der uns in die Lage versetzt, die optimale Menge an Versuchsprotokollen einzureichen, um ColoAlert in einer guten Ausgangslage für einen Erfolg in der Klinik und schlussendlich auch auf dem Markt zu positionieren", so Guido Baechler, CEO von Mainz Biomed.DER AKTIONÄR bleibe langfristig sehr zuversichtlich für die Mainz Biomed-Aktie. Im Vergleich zum US-Rivalen Exact Sciences sei das Papier nur einen Bruchteil so hoch bewertet - und ColoAlert weise eindeutige Vorteile im Vergleich zum Test von Exact auf. Dieser habe allerdings bereits die US-Zulassung. Es verdeutliche jedoch das Potenzial für Mainz Biomed.Die Mainz Biomed-Aktie eignet sich als spannende Depotbeimischung, ein Investment ist aber ganz klar spekulativ, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)